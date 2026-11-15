'김건우는 죄가 없다' 이순철도 탄식한 장면, 이게 한국야구 현주소입니다

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[스포츠조선 나유리 기자]"사실 뒤에 힘있고, 믿을 수 있는 투수가 있다면 바꾸는 게 맞는 시점이거든요."

결승전 중계를 하던 이순철 SBS 해설위원도 안타까운 목소리로 탄식했지만, 결과는 불보듯 뻔했다. 뒤를 믿지 못하는 상황에서 더 밀고나간 김건우는 쐐기포를 얻어맞았고 한국은 장렬히 패배했다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본과의 결승전에서 1대5로 패했다. 결과는 준우승이지만, 한국은 이번 대회 총 4경기에서 1승3패의 성적을 기록했다. 대만전 1승이 유일했고, 일본과의 2경기와 호주 1경기가 패배였다.

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4개국만 참가하는 APBC는 연령, 연차 제한이 있다. 프로에 현재 소속된 선수들이 참가하기는 하지만 만 24세 미만 혹은 프로 3년 차 이하 선수들이 주고, 와일드카드 정도만 예외지만 이 역시도 20대 선수들이다. 이 조건은 일본, 대만, 호주도 마찬가지다. 때문에 완전한 성인 A대표팀이라고 볼 수는 없으나, 그래도 각 국가별 야구의 미래를 확인할 수 있는 무대인 것은 사실이다.

올해 3월 열렸던 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 확인했던 과제를 이번 APBC에서도 똑같이 재확인했다.

김건우. AP연합뉴스

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한국야구는 지금 야수가 아닌, 투수의 국제경쟁력이 문제다.

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분명 좋은 투수들은 있지만, 문제는 그 숫자가 너무 적다. 때문에 국제 대회에서 싸움이 되지 않는 상황이다. 이번 APBC에서 선발로 등판한 선수들은 꽤 좋은 투구를 보여줬다. 시즌이 끝난 후라 경기 감각이 떨어져있거나, 구위가 다소 떨어져있는 상황임에도 불구하고 정말 열심히 던졌고 좋은 모습을 보여줬다. 첫 경기 선발로 등판해 평소 모습을 보여주지 못한 신인 김민준 정도를 제외하면, 일본과의 예선전 선발 김진욱이나 대만전 선발 이로운, 일본과의 결승전 선발 김건우까지 분명 희망은 있었다.

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문제는 이 선수들도 정규 시즌 최상의 컨디션이 아닌 상황에 등판했고, 이런 단기 국제 대회에서는 선발 투수를 길게 끌고가는 것보다는 빨리 좋은 불펜을 붙이는 게 사실은 최상이다. 선발 투수들이 잘 던지고 있는 상황이지만 타순이 두번, 세번 돌아가면 상대 타자들도 분명 눈에 익기 때문이다. 우리 대표팀 선수들이 타릭 스쿠벌이나 제이콥 미저라우스키급 구위를 보유하지는 않고있기 때문에, 더더욱 이런 판단이 중요했다.

최원호 대표팀 감독. AP연합뉴스

그런데 지금 대표팀 멤버로는 불펜에서 누가나와도 '믿을맨'이 부족했던 게 현실이다. 김진욱도, 이로운도, 김건우도 분명 바꿔야 할 타이밍이 지났는데도 계속 던져야 했다. 빈약한 불펜에 대한 신뢰가 적기 때문이다. 이순철 해설위원도 김건우가 4회까지 선방한 후 5회에도 등판해 선두타자에게 안타를 허용하고, 이후 송구 실책까지 나오면서 무사 1,2루 위기에 몰리자 위처럼 이야기했고 잠시 침묵했다. 해설위원 뿐만 아니라 이 경기를 보는 모두가 아마 같은 생각을 했을 것이다. 그리고 김건우는 마사키에게 결정적 스리런 홈런을 허용하고 무너졌고, 대표팀은 그제서야 투수를 교체했다. 이후 추가 실점이 없었다는 것이 참 웃을 수도, 울 수도 없는 결과다.

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해외에서는 KBO리그를 두고 미국 기준 더블A에서 트리플A 정도의 수준이라고 평가하지만, 사실 선수별 실력 차이는 큰 편이다. 당장 메이저리그에서도 뛸 수 있는 선수들이 있는 반면, 그렇지 못한 선수들과의 편차가 매우 크다.

그런데 국제대회에서 내밀 수 있는 투수들의 뎁스는 시간이 지나도 좀처럼 개선이 되지 않는 모양새다. 야수들의 발전 속도에 비해, 투수들이 정체돼있던 기간이 길었다. 최근들어서야 구속 증가와 바이오메카닉 등 각 구단들이 여러 방안들을 모색하면서 투자에 나서고는 있지만, 실제 효과가 나오기까지는 시간이 더 걸릴 것으로 보인다.

한국은 이날 일본에게 국제 대회 13연패를 기록했다. 투수력을 기준으로 한 일본과의 격차는 오히려 점점 더 벌어지고 있다. 일본의 지도자들은 한국 선수들을 보면 "신체적인 조건은 한국 선수들이 월등히 좋고, 힘도 훨씬 빼어나다"고 입을 모으는데, 한국 투수들은 여전히 답을 찾지 못하고 있는 것 같다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com