대충격! '프로韓日전 13연패' 참사…'투타 압살당한 韓야구'→KBO리그 한계 노출 "수준 차이 끔찍해" 역대급 졸전 [도쿄돔 리뷰]

최원호 감독. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 야구대표팀이 또다시 숙적 일본의 벽을 넘지 못하고 통한의 눈물을 삼켰다.

최원호 감독이 이끄는 한국은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전에서 공수 양면에서 현격한 전력 차를 노출하며 일본에 1대5로 완패했다.

이로써 한국은 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에 이어 이번 3회 대회까지 3회 연속 준우승에 머물렀다. 반면, 한국을 꺾고 예선 포함 4전 전승을 기록한 일본은 대회 3연패의 위업을 달성했다.

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특히 뼈아픈 기록은 '프로 선수 참가 기준 한일전 13연패'다. 한국은 지난 2015년 프리미어12 4강전(4대3 승)에서의 극적인 승리 이후, 이번 대회 예선 2차전(5대9 패)과 결승전까지 내리 일본에 무릎을 꿇으며 프로 기준 한일전 '1무13패'라는 깊은 수렁에서 헤어 나오지 못했다.

한국은 12일 호주전에서 50구를 던진 뒤 이틀을 쉬고 마운드에 오른 좌완 김건우를 선발 카드로 내세웠다. 하지만 일본의 정교한 타선은 매섭게 김건우를 흔들었다.

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1회말 2사 주자 없는 상황에서 일본 3번 타자 니시카와 미쇼가 풀카운트 승부 끝에 김건우의 6구째 체인지업을 통타해 좌측 담장을 넘어가는 선제 솔로 아치를 그렸다.

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3회말에도 수비 실책이 뼈아팠다. 무사 1루에서 쇼지 유다이의 2루 도루 때 포수 조형우의 송구가 뒤로 빠지며 무사 3루 위기를 헌납했고, 이어진 1사 3루에서 무네야마 루이에게 적시 2루타를 맞으며 추가 실점했다. 0-2.

한국 선발 김건우. AP연합뉴스

안현민. AP연합뉴스

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승부가 완전히 기운 것은 5회말이었다.

무사 1루에서 쇼지의 희생번트 타구를 잡은 김건우가 1루로 치명적인 악송구를 범하며 무사 1,2루의 최대 위기를 자초했다. 박정진 투수코치가 마운드에 올라 흐름을 끊으려 했지만 소용없었다. 흔들린 김건우는 1번 타자 마사키 도모야에게 좌중간 담장을 훌쩍 넘어가는 스리런 홈런을 얻어맞고 고개를 숙였다.

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김건우는 4이닝 6안타(2홈런) 1볼넷 5탈삼진 5실점(4자책점)으로 뼈아픈 패전을 떠안았다. 이어 올라온 성영탁(1이닝), 조동욱(1이닝), 최준용(⅔이닝), 박정민(1⅓이닝) 등 불펜진이 실점 없이 버텼지만, 초반 대량 실점을 극복하기엔 역부족이었다.

선발이 5실점을 했다고 했도 5회부터 불펜이 무실점으로 버텨줬으니 타선이 힘을 내야했다. 하지만 타선 역시 일본 투수들의 압도적인 구위 앞에 철저히 농락당했다. 이날 한국 타자들은 일본의 우완 선발 다카하시 히로토의 빠르고 정교한 공에 속수무책으로 당했다. 1회초 선두타자 김지찬이 내야 안타로 출루하며 기회를 잡았으나, 믿었던 중심 타선 김도영과 김주원이 연속 헛스윙 삼진으로 물러났고 김지찬의 2루 도루마저 저지당하며 찬물을 끼얹었다.

이후 다카하시의 쾌투에 꽁꽁 묶인 한국은 7회초가 되어서야 간신히 '영봉패'를 면했다.

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1사 후 안현민이 2루타를 치고 나가며 첫 장타를 기록했고, 김휘집의 희생타 만들어진 2사 3루 찬스에서 대타 안재석이 천금 같은 좌전 1타점 적시타를 터뜨리며 유일한 득점을 올렸다.

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9회초 마지막 공격에서도 선두타자 김도영이 일본의 3번째 투수 시노하라를 상대로 우중간 2루타를 치며 마지막 불씨를 살렸지만, 후속 타자 김주원, 안현민, 김휘집이 모두 범타로 힘없이 물러나며 경기를 그대로 내줬다.

일본이 장단 10안타를 때리는 동안 한국은 산발 5안타라는 빈공에 허덕였다. 일본 선발 다카하시는 7이닝 동안 4안타 1볼넷 7탈삼진 1실점 '하이 퀄리티 스타트'로 승리 투수가 됐다.

투타 양면에서 일본의 거대한 벽을 실감하며 쓸쓸히 3연속 준우승의 성적표로 준우승 상금 1000만엔(약 8400만원)을 받아 든 한국대표팀. 아시안게임 금메달의 여운이 가시기도 전에, 도쿄돔에서 또다시 확인한 냉혹한 수준 격차는 한국 야구에 시급하고 근본적인 쇄신의 필요성을 던지고 있다.

한편 대표팀은 16일 KE2102편으로 김포국제공항을 통해 귀국한다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com