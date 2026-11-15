'80억 FA 유산' 왜 KIA에 미안하다 했을까…"자존심 상했고, 자극도 많이 받았습니다"[인터뷰]

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 홍민규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "보상선수로 와서 첫 시즌이었는데, 두산 때보다 기록도 안 좋고 자존심도 상하고 팀에 죄송했어요."

우완 투수 홍민규는 지난해 11월 KIA 타이거즈 유니폼으로 갈아입었다. 2025년 3라운드로 두산 베어스에 지명돼 프로 생활을 시작한 지 1년 만이었다. KIA 주전 유격수였던 박찬호가 두산과 4년 80억원 FA 계약을 하자 KIA는 보상선수로 홍민규를 선택했다.

홍민규는 시즌 초반 1군에서 자리를 지켰지만, 갈수록 2군에서 보내는 시간이 길어졌다. 17경기에서 1승2패, 21⅓이닝, 평균자책점 7.59에 그쳤다. 피안타율이 3할1푼1리로 높은 편이었다.

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홍민규는 "스스로 만족하지 못한 한 해였다. 부족한 것을 많이 느꼈다. 두산 때랑 비슷하게 초반에 힘이 있을 때는 좋았다가 나중에 힘이 떨어지면서 결과가 안 좋아져 후회도 됐다. 형들한테 많이 물어보니까 웨이트트레이닝을 시즌 중에도 꾸준히 해야 한다고 하시더라. 지금이라도 꾸준히 하고 있는데, 그래서인지 마무리캠프 훈련도 힘들어도 잘 버티고 있고 공도 느낌상 좋아진 것 같다"고 이야기했다.

구단은 지난 6월 홍민규에게 일본 유학을 지원했다. 넥스트베이스랩에서 이의리 김시훈 강효종 등과 함께 바이오메카닉을 기반으로 한 투구 개선 프로그램을 진행했다. 그 결과 이의리가 후반기부터 필승조로 나설 정도로 눈에 띄는 효과를 보면서 한화 이글스, SSG 랜더스, LG 트윈스 등 다른 구단에도 넥스트베이스랩 유학 붐이 일었다.

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홍민규는 "일본에서는 던지기 전 루틴을 배웠다. 가서 무언가를 많이 바꾼다는 느낌보다는 2군에 계속 있으면서 몸도 마음도 지친 상태였다. 마음을 비우고 편하게 갔다 온다는 생각이었는데, 리프레시도 되고 좋았다"고 설명했다.

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다음 시즌에는 같은 실수를 반복하고 싶지 않은 마음이 크다. 구단의 지원을 받는 만큼 보답해야 한다는 마음도 있다.

KIA 타이거즈 홍민규. 사진제공=KIA 타이거즈

러닝하는 KIA 타이거즈 홍민규(빨간 옷). 사진제공=KIA 타이거즈

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홍민규는 "보상선수로 와서 첫 시즌이었는데, 두산 때보다 기록이 마음에 들지도 않고 안 좋았다. 자존심이 상했고, 팀과 팬들께도 죄송했다. 안 좋았던 것들을 잘 고쳐서 비시즌에 준비 잘해 내년에는 잘하고 싶다"고 했다.

마무리캠프에서는 팔꿈치 수술 재활을 마치고 돌아온 좌완 투수 윤영철과 함께 웨이트트레이닝에 집중하고 있다.

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홍민규는 "(윤)영철이 형이랑 같이 웨이트트레이닝을 하고 있다. 원래는 잘 안 해서 몰랐는데, 영철이 형이 재활하면서 공부도 많이 한 것 같고 자기만의 루틴도 생긴 것 같아서 계속 붙어 다니면서 배우고 있다. 일단 힘이 안 떨어져야 1군에서 살아남을 수 있어서 요즘 이닝 길게 던지는 연습을 하고 있다"고 설명했다.

변화구를 다듬는 작업도 하고 있다.

홍민규는 "지금 커브랑 슬라이더, 체인지업을 던진다. 체인지업을 빼면 커브랑 슬라이더가 좋은 편도 아니고 많이 쓰지도 않았다. 되든 안 되든 슬라이더나 커브 그립을 올러나 잘 던지는 선수들한테 물었다. 슬러브식으로도 던지면서 준비하고 있다. 올러는 그립을 꽉 잡고 던지라고 알려줬다. 연습하면서 내 것으로 만들고 있다. 결정구로 쓸 정도는 아니지만, 그래도 쓸 만한 정도까지는 올라오고 있고 직구도 전에 비하면 힘이 붙은 느낌이다. 그나마 자신 있고 타자들한테 반응이 좋았던 게 체인지업인데, 그거 하나만으로는 살아남기 힘들다. 체인지업을 주무기로 가되 뒷받침할 변화구를 다듬으려 한다"고 설명했다.

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투수 김태형과 내야수 정현창 등 동기들이 올해 1군에서 포스트시즌까지 뛰는 것을 보며 자극을 많이 받았다.

홍민규는 "(김)태형이나 (정)현창이가 올해 계속 1군에 있으면서 포스트시즌까지 가는 것을 보고 자극을 많이 받았다. 내년에는 나도 그 자리에 있는 선수 중 하나이고 싶고, 더 기회가 되고 좋아진다면 주축 멤버로 뛰고 싶은 마음도 있다. 그런 마음으로 계속 연구하고 열심히 하고 있다"고 강조했다.

KIA 타이거즈 홍민규(오른쪽에서 3번째). 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com