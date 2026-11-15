충격 퇴진 다음날 "LG 와라, 등번호 몇번 필요해"...전례 없던 단장에서 코치 변신, 그 막전막후

[스포츠조선 김용 기자] 단장에서 코치로, 어떻게 이런 파격 결정이 내려졌을까.
LG 트윈스는 15일 한화 이글스 단장직을 역임하다 자리에서 내려온 손혁 전 단장을 퀄리티컨트롤 겸 투수총괄코치로 영입한다고 공식 발표했다.
LG는 1군 투수코치를 맡았던 김광삼 코치가 한화로 적을 옮기며 그 자리를 메울 사람이 필요했고 '거물급' 손 전 단장을 코치로 복귀시켰다. 손 전 단장은 LG에서 선수 생활을 한 이후 무려 28년 만에 스트라이프 유니폼을 입게 됐다.
사실 손 전 단장은 단장이기 전 KBO리그 투수 전문가 중 한 사람으로 꼽힌다. 넥센 히어로즈, SK 와이번스 시절 염경엽 감독을 보좌해 투수 코치로 활약했었다. 이후 키움 히어로즈 감독으로도 일했다.
이후 2022년부터 한화 단장직을 역임했다. 감독을 하다 코치로 내려오는 건 메이저리그든, 최근 KBO리그든 있는 일이었는데 단장을 하다 코치로 돌아오는 건 이례적이다. 양상문 전 감독도 LG 트윈스 단장을 하다 현장으로 돌아온 건 롯데 자이언츠 감독이었다. 이후 시간이 흐른 후 한화 이글스 코치로 현장 복귀를 했었다.
그렇다면 어떻게 이런 파격적인 결정이 내려졌을까. 손 전 단장이 한화와의 인연이 끝났다고 알려지자마자, 염 감독이 연락을 했다. 김광삼 코치가 계약 만료로 팀을 떠날 게 정해진 가운데, 염 감독은 누구보다 자신을 잘 아는 투수 코치의 복귀를 바랬었다.
다만 손 전 단장은 고민할 수밖에 없었다. 단장을 하다 바로 코치로 복귀하는 게 조금은 어색할 수도 있었을 것이고, 한화와의 단장 계약도 남아있다 해지 통보를 받은 터였다.
그런 가운데 LG 차명석 단장까지 합세했다. 차 단장은 염 감독이 연락을 한 하루 뒤 "등번호 몇 번이 필요한가"라고 전화를 했다고. 일본에 가 야구 공부를 할까 고민을 하던 손 전 단장의 마음을 돌린 계기였다.
손 전 단장은 8년 만에 염 감독과 재회하게 됐다. 이제 코치다. 다만, 약속을 했다고 한다. 넥센, SK 시절처럼 코치로서 충언을 할 게 있다면 서슴지 않고 하겠다고 말이다. 그게 LG 코치직을 받아들이기로 한 최종 조건이었다. 염 감독도 OK 사인을 했다. 한국 야구에서는 코치가 감독에게 자유롭게 의견을 개진할 수 있는 분위기가 아닌 게 사실이다.
개인 신변 정리를 한 손 전 단장, 아니 손 코치는 15일 마무리 캠프가 차려진 이천 챔피언스파크에 합류했다. 과연 산전수전 다 겪은 손 코치가 LG 투수진을 어떻게 바꿔놓을지 궁금해진다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com