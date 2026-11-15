충격 퇴진 다음날 "LG 와라, 등번호 몇번 필요해"...전례 없던 단장에서 코치 변신, 그 막전막후

LG 트윈스 투수 시절 손혁. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 김용 기자] 단장에서 코치로, 어떻게 이런 파격 결정이 내려졌을까.

LG 트윈스는 15일 한화 이글스 단장직을 역임하다 자리에서 내려온 손혁 전 단장을 퀄리티컨트롤 겸 투수총괄코치로 영입한다고 공식 발표했다.

LG는 1군 투수코치를 맡았던 김광삼 코치가 한화로 적을 옮기며 그 자리를 메울 사람이 필요했고 '거물급' 손 전 단장을 코치로 복귀시켰다. 손 전 단장은 LG에서 선수 생활을 한 이후 무려 28년 만에 스트라이프 유니폼을 입게 됐다.

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사실 손 전 단장은 단장이기 전 KBO리그 투수 전문가 중 한 사람으로 꼽힌다. 넥센 히어로즈, SK 와이번스 시절 염경엽 감독을 보좌해 투수 코치로 활약했었다. 이후 키움 히어로즈 감독으로도 일했다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 한화에 1라운드 지명된 설악고 민주홍이 손혁 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

이후 2022년부터 한화 단장직을 역임했다. 감독을 하다 코치로 내려오는 건 메이저리그든, 최근 KBO리그든 있는 일이었는데 단장을 하다 코치로 돌아오는 건 이례적이다. 양상문 전 감독도 LG 트윈스 단장을 하다 현장으로 돌아온 건 롯데 자이언츠 감독이었다. 이후 시간이 흐른 후 한화 이글스 코치로 현장 복귀를 했었다.

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그렇다면 어떻게 이런 파격적인 결정이 내려졌을까. 손 전 단장이 한화와의 인연이 끝났다고 알려지자마자, 염 감독이 연락을 했다. 김광삼 코치가 계약 만료로 팀을 떠날 게 정해진 가운데, 염 감독은 누구보다 자신을 잘 아는 투수 코치의 복귀를 바랬었다.

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다만 손 전 단장은 고민할 수밖에 없었다. 단장을 하다 바로 코치로 복귀하는 게 조금은 어색할 수도 있었을 것이고, 한화와의 단장 계약도 남아있다 해지 통보를 받은 터였다.

손혁 키움 히어로즈 감독 시절. 스포츠조선DB

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그런 가운데 LG 차명석 단장까지 합세했다. 차 단장은 염 감독이 연락을 한 하루 뒤 "등번호 몇 번이 필요한가"라고 전화를 했다고. 일본에 가 야구 공부를 할까 고민을 하던 손 전 단장의 마음을 돌린 계기였다.

손 전 단장은 8년 만에 염 감독과 재회하게 됐다. 이제 코치다. 다만, 약속을 했다고 한다. 넥센, SK 시절처럼 코치로서 충언을 할 게 있다면 서슴지 않고 하겠다고 말이다. 그게 LG 코치직을 받아들이기로 한 최종 조건이었다. 염 감독도 OK 사인을 했다. 한국 야구에서는 코치가 감독에게 자유롭게 의견을 개진할 수 있는 분위기가 아닌 게 사실이다.

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개인 신변 정리를 한 손 전 단장, 아니 손 코치는 15일 마무리 캠프가 차려진 이천 챔피언스파크에 합류했다. 과연 산전수전 다 겪은 손 코치가 LG 투수진을 어떻게 바꿔놓을지 궁금해진다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com