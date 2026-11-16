김진욱,이의리,김서현 고친 명의. LG엔 양우진이다. "포크볼, 슬라이더 새로 배웠다"

LG 트윈스 양우진도 일본 단기 연수 효과를 기대하고 있다. 이천=권인하 기자

LG 트윈스 양우진. 사진제공=LG 트윈스

LG 트윈스 양우진. 사진제공=LG 트윈스

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]롯데 김진욱, KIA 이의리, 한화 김서현에 이어 일본 단기 유학의 효과를 보는 유망주가 나올까.

LG 트윈스의 1라운드 신인 양우진도 그 효과를 노리고 있다.

양우진은 얼마전 김윤식 이상영 조원태 등과 함께 지난 10월 23일부터 11월 3일까지 12일간 일본의 '넥스트 베이스'에서 단기 연수를 받았다. '넥스트 베이스'에서 연수를 받았던 여러 선수들이 고질적인 문제점이던 제구력 문제를 해결하면서 각 팀마다 이곳에 유망주들을 보내는 상황에서 LG도 동참했었다.

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양우진도 올시즌 첫 해를 보내면서 기복있는 피칭을 하다보니 제구를 잡아야 하는 숙제를 가졌고 선배들과 함께 일본으로 향했다.

양우진은 1라운드 7순위로 LG 유니폼을 입었다. 150㎞가 넘는 빠른 공을 뿌려 상위 라운드 픽이 예상됐지만 팔꿈치 피로골절이 나오며 뒤로 밀렸고, LG가 선택할 수 있었다. 팔꿈치 뼛조각 제거 수술까지 받아 올시즌 준비가 늦어졌고, 다른 동기들보다는 늦게 출발했다.

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선발 자원으로 분류됐지만 올해는 중간 투수로 퓨처스리그와 1군에서 던졌다. 퓨처스리그에선 10경기에서 1패 2홀드 평균자책점 2.31의 나쁘지 않은 피칭을 했지만 1군에선 4경기에서 승패없이 평균자책점 7.36을 기록했다. 3⅔이닝을 던지면서 6안타(1홈런) 3볼넷 3탈삼진 4실점(3자책)을 기록했다.

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사실상 이번이 첫 1군 마무리 캠프를 수행중인 양우진은 "지금은 기본기 위주의 훈련을 주로 하고 있다. 펑고 받고 스텝해서 던지는 수비 위주의 훈련을 하고 공은 가볍게 던지면서 변화구 스핀 연습을 한다"라고 캠프 훈련을 설명.

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 투구하는 LG 양우진. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 양우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 양우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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단 12일의 짧은 일본 연수였지만 그에겐 많은 배움의 시간이었다. "왼쪽 다리가 벌어지는 단점이 있었는데 안쪽에 자극을 줘서 신경을 쓰도록 만들어 안벌어지도록 하는 방법을 배웠다"면서 "발을 강하게 디딜 수 있게 되면 공에 전달력이 더 좋아져서 일정하게 던질 수 있게 된다"며 제구가 좋아질 수 있음을 말했다.

이 뿐만 아니라 변화구도 향상시켰다. 새롭게 포크볼을 배웠고, 주무기였던 슬라이더의 그립도 바꿨다.

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양우진은 "이전에 던지던 슬라이더는 커터형으로 던졌는데 가끔 위로 빠지는 경우가 있었는데 그립을 바꾼 뒤로는 각도가 커진 슬라이더가 됐다"라고 만족한 모습을 보였다.

지난 7월 26일 대전 한화전에서의 데뷔전에서 숨도 못쉴 정도로 긴장했었다는 양우진은 내년시즌 백업 선발 후보군으로 준비한다. 처음으로 애리조나 1군 캠프에서 선배들과 함께 시즌을 준비할 수도 있다.

양우진은 "일본에서 배운 것들을 잘 유지해서 성장해 기복을 없애고 변화구도 향상시키고 싶다"라고 내년시즌 업그레이드된 양우진을 예고했다.

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이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com