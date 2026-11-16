"50경기는 나가야 밥줄이…" 선발 수업? '손아섭 트레이드' 군필 좌완, 배수진 제대로 쳤다 [인터뷰]

이교훈. 사진제공=한화 이글스

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 이교훈이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[스포츠조선 이종서 기자] "팬들의 응원 열기를 보니 정말 잘해야겠다는 생각이 많이 들었네요."

이교훈(26·한화 이글스)은 올해 4월 깜짝 트레이드의 주인공이 됐다. 한화는 외야수 손아섭을 두산 베어스에 보내고 이교훈을 받았다.

2019년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 29순위)로 두산에 입단한 이교훈은 군필 좌완투수다. 지난해 150㎞ 가까운 공을 던지며 가능성을 보여줬지만, 1군에 정착하지 못했다.

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한화는 트레이드 당시 "좌완 불펜 뎁스를 강화할 목적으로 이교훈을 영입했다. 또한 이교훈은 군필 자원으로 현재 팀내 좌완 투수(황준서, 조동욱, 권민규, 강건우 등)의 병역 의무로 인한 공백을 메울 것으로도 기대된다"고 기대했다.

한화에서의 첫 해. 이교훈은 아쉬움 속에서 시즌을 마쳤다. 3경기에 등판해 3⅔이닝을 던져 7실점(5자책)에 머물렀다. 구원투수로 나왔던 그는 퓨처스리그에서 선발투수로 자리를 옮겨 공을 던지기 시작했다.

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시즌을 마친 뒤에는 일본 미야자키 교육리그를 거쳐 마무리캠프 일정까지 소화하고 있다.

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이교훈은 한 시즌을 돌아보며 "트레이드 되고 나서 1군과 2군을 왔다갔다 하면서 정신없이 보냈다"라며 "적응은 다했다. 한화 선수들도 다 친하게 대해주고 적응할 수 있는 분위기를 만들어주니 적응을 빨리 했던 것 같다"고 했다.

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트레이드로 새출발을 하면서 남다른 각오를 보였지만, 확실하게 기량을 보여주지 못한 점은 아쉬움으로 남았다. 이교훈은 "처음 트레이드 소식을 들었을 때는 긍정적이었다. 두산에서 가능성만 조금씩 보여줬었다. 그래서 트레이드를 리프레시 개념으로 받아들였다. 내가 바뀔 수 있겠구나라는 생각으로 긍정적으로 받아들였다"라며 "아쉬웠던 해였다. 두산에 있을 때부터 생각했던 목표가 있었는데 거의 이루지 못했다. 노력을 했을 때 결과가 따라와야 하는데 따라오지 않으니 조금 나태해진 면도 있었다. 계속 안 좋은 굴레에 빠졌다. 결과도 아쉽고, 퍼포먼스적으로도 안 나와서 아쉽다"고 이야기했다.

이교훈. 사진제공=한화 이글스

일본에서는 기복 줄이기에 중점을 두고 있다. 이교훈은 "좋은 날과 좋지 않은 날 차이가 너무 크다. 일관성 있게 공을 던지는데 집중하고 있다"라며 "교육리그에서는 결과에 신경쓰지 않고 할 수 있어서 좋았다. 스트라이크를 많이 던지려고 했고, 타자와 승부를 하면서 안타도 많이 맞으면서 좋은 경험이 됐다"고 밝혔다.

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시즌 중반부터 선발로 던지기 시작한 것도 기복을 줄이기 위함이었다. 이교훈은 "공을 많이 던지면서 타자와 승부를 많이 하니 감을 잡고 정확도를 더 키우려고 했다. 정우람 코치님께서 그럼 선발로 해보자고 하셨다. 정말 선발 투수가 되는 것이 아닌 나의 능력치를 올리기 위한 방법이었다. 하다가 잘돼서 선발이 되면 좋지만, 일단 그 과정이 중요했다"고 했다. 그는 이어 "이제는 결과가 중요한 것 같다. 내년에는 결과를 낼 수 있도록 하고 있다"고 했다.

이교훈이 1군에서 가장 많은 경기에 나온 건 2024년 33경기. 이교훈은 "내년에는 50경기는 뛰어야 밥줄이 연장되지 않을까 싶다"라며 "그래도 최소 30경기 이상 나가야 하지 않을까 싶다"고 했다. 그는 이어 "한화 팬분들의 응원 열기는 정말 대단하시다. 정말 잘해야할 것 같다. 내가 잘하면 그만큼 많이 응원해주실 것 같다"고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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