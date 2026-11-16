"김도영, 韓레벨 넘었다고?"…日선발에 철저히 농락→'스플리터, 손도 못 댔다' KBO타자 한계 명확해 日과 격차 '끔찍한 수준' [도쿄돔 포커스]

김도영. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 이승엽의 "한국 레벨을 넘었다"는 극찬이 무색할 정도다. 김도영은 이번 대회에서 총 4경기 16타수 4안타, 타율 2할5푼을 기록했다.

'국민타자' 이승엽 전 감독이 KBO리그를 씹어먹은 '45홈런' 거포 김도영(23·KIA 타이거즈)이 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 본선에서 부진하자 "한 경기로 선수를 평가하기엔 무리가 있다. 김도영에게 일본 투수들은 처음 보고 생소할 수밖에 없다"며 방패막이를 자처했다.

하지만 이 전 감독의 옹호에도 불구하고, 냉정한 야구의 세계에서 차가운 물음표는 지워지지 않고 있다.

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김도영은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 APBC 예선 마지막 경기에서 5회말 3-3 동점 균형을 깨는 벼락같은 결승 솔로 아치를 쏘아 올렸다. 4타수 2안타(1홈런) 1타점의 맹활약. 한국은 6대4로 대만을 꺾고, 낮 경기에서 호주를 16대1 7회 콜드게임으로 완파한 일본의 '어시스트'에 힘입어 극적으로 3연속 APBC 결승 진출에 성공했다.

분명 숨통이 트이는 통쾌한 대포 한 방이었다. 그러나 이 홈런 하나로 김도영을 향한 '국제용 꼬리표'와 메이저리그 스카우트들의 의구심이 완전히 해소되었다고 보긴 어렵다.

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도쿄돔 현장 백그라운드에 포진한 스카우트들의 가장 핵심적인 관전 포인트는 '김도영이 일본 투수들의 정교한 변화구를 이겨낼 수 있는가'다. 대만전 홈런으로 타격감을 조율했다 한들, 진짜 검증대는 다시 마주할 결승전 일본 투수들과의 승부였다.

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김도영. AP연합뉴스

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하지만 15일 일본과의 결승전 무대에서 그는 4타수 1안타에 그치며 침묵했다. 한국은 투타 모두 압도당하며 1대5로 완패, '프로 기준 한일전 13연패'라는 끔찍한 수모를 당했다. 이날 김도영은 일본 우완 선발 다카하시 히로토의 묵직한 직구와 예리한 변화구에 완벽히 농락당했다. 1회초 1사 1루 첫 타석에서 3구 헛스윙 삼진으로 물러나며 찬물을 끼얹었고, 이후에도 좌익수 뜬공, 유격수 땅볼 등 무기력한 타격으로 일관했다. 9회초 마지막 타석에서 일본의 세 번째 투수 시노하라를 상대로 뒤늦은 2루타를 치긴 했지만, 이미 승부가 1-5로 크게 기운 뒤에 나온 영양가 없는 안타였다.

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이번 대회 한일전 2경기 합산 김도영의 성적은 8타수 2안타 2삼진(타율 2할5푼). 올해 아시안게임을 포함한 성인 대표팀 한일전 통산 성적 역시 타율 1할대 중반을 벗어나지 못하고 있다.

김도영. AP연합뉴스

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빠른 직구 대처 능력은 뛰어나지만, 메이저리그 진출의 필수 관문인 '고퀄리티 스플리터와 포크볼' 앞에서는 치명적인 약점을 노출하고 있다.

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물론 비단 김도영에게만 해당되는 문제는 아니다. 이 전 감독조차도 한국과 일본 야구의 수준 차이가 '심각'한 단계에 이르렀다고 우려했다. 성인 대표팀 기준 일본전 13연패. 결승전에 앞서 이 전 감독은 "12번 싸워 한 번도 이기지 못했다는 것은 변명할 수 없는 현실"이라며 "일본은 자신들의 연습 방식을 유지하면서 미국의 바이오메카닉, 랩소도 등 최첨단 스포츠 과학을 적극 수용해 완벽하게 현대화됐다. 장점은 살리고 포기할 건 포기하며 진화한 일본과 우리의 수준 차이는 생각보다 크다"고 뼈아픈 진단을 내렸다.

김도영이 국제대회에서 겪는 부진은 결국 KBO리그 전체의 수준 저하와 직결된다. 타자들을 압도할 만한 정교하고 빠른 변화구를 구사하는 투수들이 리그에 턱없이 부족하다 보니, 우물 안에서 45개의 홈런을 칠 수는 있어도 우물 밖으로 나가는 순간 생소한 궤적에 대처하지 못하고 무너지는 촌극이 벌어지는 것이다.

메이저리그 진출이라는 원대한 꿈을 꾸고 있는 김도영. KBO 45홈런이라는 화려한 타이틀을 달고 나선 국제무대였지만, 도쿄돔 결승전 4타수 1안타의 초라한 성적표는 그가 진정한 '월드클래스'로 거듭나기 위해 아직 넘어야 할 거대한 산이 많다는 것을 서늘하게 증명하고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com