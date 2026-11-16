"김혜성 DFA 강수" 다저스 결단 내리나, 어쩌면 생존 한 달도 남지 않았다

LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "김혜성을 트레이드가 아닌 양도지명(DFA) 처리하는 강수를 둘 가능성이 있다."

LA 다저스와 김혜성의 동행이 2년 만에 끝날 가능성이 점쳐지고 있다. 다저스는 다음 달 열리는 룰5 드래프트에서 유망주들을 최대한 보호하기 위해 로스터에 자리를 비워야 하는 상황인데, 김혜성까지 묶기는 어려울 수 있다는 것.

다저스 소식을 다루는 '다저스비트'는 15일(이하 한국시각) '다저스처럼 선수층이 두꺼운 팀에서는 40인 로스터 한 자리가 매우 귀중하다. 특히 메이저리그 전체 1위 수준의 유망주 팜을 보유한 다저스로는 다음 달 열리는 룰5 드래프트에서 유망주들을 보호하기 위해 로스터에 자리를 비워야 하는 상황'이라며 김혜성이 위험하다고 주장했다.

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룰5 드래프트는 메이저리그 구단들이 40인 로스터에 포함되지 않은 선수를 지명하는 선수 이동 제도다. 구단이 유망주를 너무 오래 마이너리그에 묶어두지 못하도록 하는 게 목적이다.

매체는 '다저스가 지난 시즌을 앞두고 KBO리그 출신 한국인 슈퍼 유틸리티 김혜성과 계약했을 때 다소 의외의 영입으로 여겨졌다. 김혜성이 어릴 적부터 다저스의 열렬한 팬이었다는 점을 고려하면 납득할 만한 행보였다. 그럼에도 26인 로스터에서 김혜성의 입지는 보장되지 않았고, 다저스 입단 2년째인 그의 역할은 계속해서 축소되고 있다. 2027년은 그의 운명을 가를 중대한 시험대가 될 전망인데, 더 중요한 질문은 김혜성이 그 기회를 얻을 때까지 팀에 살아남을 수 있느냐는 것'이라고 냉정히 현실을 짚었다.

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김혜성은 지난 시즌을 앞두고 다저스와 3년 1250만 달러(약 170억원) 규모의 계약을 했다. 2028년과 2029년 구단 옵션이 포함됐고, 옵션이 실행되면 총액은 2200만 달러(약 294억원)까지 늘어난다.

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LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

다저스비트는 '김혜성이 보여주는 다재다능함과 몸값을 생각하면 대다수 구단이 탐낼 만한 매우 합리적인 계약이다. 미국에 오기 전 KBO리그에서 보여줬더 공격력을 되찾기만 한다면, 구단과 선수 모두 윈윈일 수 있다'고 했다.

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김혜성은 올해 스프링캠프부터 알렉스 프리랜드와 주전 2루수 경쟁에서 밀렸다. 지난 4월 무키 베츠의 부상으로 빅리그에 올라왔지만, 43경기에 출전해 116타수를 얻는 데 그쳤다. 지난해는 71경기에서 OPS 0.699를 기록했으나 올해는 OPS 0.651에 그쳤고, 1홈런 11타점에 머물렀다.

다저스비트는 '김혜성은 마이너리그에서도 부진이 이어져 타자 친화적인 퍼시픽코스트리그에서조차 OPS 0.674에 머물렀다'고 지적했다.

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김혜성은 다음 시즌 반등을 다짐했는데, 어쩌면 다저스와 함께할 시간이 한 달도 남지 않았을지도 모른다.

다저스비트는 '만약 다저스가 올겨울 40인 로스터 확보에 김혜성이 걸림돌이라 판단하면, 구단 재정에 전혀 타격이 없는 만큼 트레이드가 아닌 DFA 처리하는 강수를 둘 가능성이 있다. 현재 다저스 40인 로스터에는 총 37명이 등록돼 있다. 크리스티안 자주에타, 잭슨 페리스, 애덤 서위노스키, 제이크 겔로프, 노아 밀러 등 룰5 드래프트 대상자인 다수의 최상위 유망주들이 로스터에 합류할 가능성이 크다. 몇 주 안에 로스터가 가득 찰 것'이라고 설명했다.

다저스가 로스터 정리를 위해 김혜성을 DFA 처리하면, 트레이드 또는 웨이버 클레임으로 이적할 수 있다. 원하는 구단이 나타나지 않으면 마이너리그 강등을 받아들이거나 방출을 선택할 수 있다.

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다저스비트는 '(DFA 된다면) 많은 팀들이 김혜성의 가치를 발견할 수 있을 것이다. 특히 대주자나 경기 후반 수비 강화 카드로 활용도가 높다. 내야수가 부족한 이번 FA 시장에서 김혜성은 여러 구단에 젊고 가성비 좋은 매력적인 선택지가 될 수 있다'고 바라봤다.

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com