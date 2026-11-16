파격 헛발질! 김건우, 故최동원급 투구수→日서 141개 던졌다…불펜 무실점 쾌투하는데 왜 선발 방치? 대참사 자초했나 [도쿄돔 포커스]

김건우. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] '결과론이지만 투수 교체 타이밍은 너무나도 뼈아팠다.'

한국 야구대표팀이 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전에서 일본에 1대5로 무기력하게 완패하며 프로 한일전 '13연패'의 치욕을 뒤집어썼다. 하지만 도쿄돔 참사의 이면을 들여다보면, 단순한 전력 차이를 넘어 코칭스태프의 치명적인 '투수 운용 오판'도 도마 위에 오르고 있다.

가장 큰 논란의 핵심은 바로 0-2로 뒤지던 5회말, 이미 한계 투구수에 다다른 선발 김건우를 굳이 마운드에 다시 올린 사령탑의 이해할 수 없는 뚝심이다.

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김건우는 지난 12일 호주와의 예선전에서 구원 등판해 무려 50개의 공을 던지며 2⅔이닝을 무실점으로 막아냈다. 그리고 불과 사흘 만인 15일, 가장 부담감이 큰 한일전 결승 선발로 마운드에 올랐다. 물론 가장 믿을만한 투수였다는 의미다. 하지만 도가 지나쳤다.

김건우는 4회까지 4안타(1홈런) 2볼넷 2실점으로 무난히 버텨냈다. 하지만 4회까지의 투구수는 이미 79개에 달했다. 사흘 전 50구를 던진 투수의 체력은 이미 방전 상태였다. 누가 봐도 5회 시작과 함께 무조건 불펜을 가동해야 하는 '교체 0순위' 타이밍이었다.

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단기 국제대회에서는 선발 투수를 길게 끌고 가기보다, 조금이라도 흔들리거나 한계에 달하면 곧바로 구위가 좋은 불펜을 쏟아붓는 것이 승리의 기본 공식이다. 하지만 사령탑은 5회에도 김건우를 마운드에 방치(?)했다.

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박정민. AP연합뉴스

조동욱. AP연합뉴스

결과는 예상대로 대참사였다. 체력이 떨어진 김건우는 선두타자 안타를 내준 뒤 자신의 송구 실책으로 무사 1, 2루 위기를 자초했고, 결국 마사키에게 좌중월 스리런 홈런을 얻어맞고 완전히 무너졌다. 승부가 0-5로 돌이킬 수 없이 벌어진 순간이었다.

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벤치는 "단기전 압박감 속에서 믿고 올릴 만한 확실한 불펜 투수가 없었다"고 항변할지도 모른다. 하지만 그 변명은 5회 김건우 강판 이후 마운드에 오른 한국 불펜진의 성적표 앞에서 철저히 외면받을 수밖에 없다.

김건우에 이어 등판한 성영탁(1이닝), 조동욱(1이닝), 최준용(⅔이닝), 박정민(1⅓이닝)은 남은 4이닝을 안타 단 4개, '무실점'으로 완벽하게 틀어막았다.

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결과론적인 이야기지만, 성영탁과 조동욱, 박정민의 이처럼 좋은 컨디션을 벤치가 파악해뒀다면 과연 79구를 던진 김건우를 5회에도 끌고 갔을까. 이는 불펜 투수들의 당일 컨디션과 구위를 제대로 확인하지 못한 코칭스태프의 명백한 판단 미스라는 지적이 많다.

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최원호.AP연합뉴스

이날 5실점의 멍에를 쓴 김건우는 이번 APBC에서만 6⅔이닝 동안 무려 141개의 공을 던졌다. 투수 분업화가 철저히 이뤄진 현대 야구에서, 그것도 짧은 기간 열리는 단기전에서 선발과 불펜을 오가며 141구를 던진 것은 80년대 고 최동원 급 투구를 연상케 하는 끔찍한 혹사다.

"선수가 없었다"는 변명은 통하지 않는다. 뒤에 대기하던 불펜은 펄펄 날고 있었다. 결국 코치진의 선수 파악과 한 박자 늦은 결단이 '빅매치'를 펼친 젊은 투수를 사지로 내몰았고, 결승전 1대5 참패라는 최악의 나비효과를 불러왔다.

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일본의 압도적인 전력 차에 한 번 울고, 벤치의 아쉬운 투수 운용에 두 번 운 한국 야구. 도쿄돔 참사의 책임은 단순히 방망이가 터지지 않은 선수들에게만 있는 것이 아니다.

박정민. AP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com