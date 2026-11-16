'5홈런-11타점' 기록했는데 MVP 아니라니, 무시무시한 27세 1번 타자 '와일드카드'라서 밀렸지만, 후배가 받을만 하다 엄지척

일본대표팀의 우승 주역인 마사키가 우승 트로피를 들어 올리며 환호하고 있다. AP연합뉴스

마사키가 15일 한국과 결승전 5회 3점 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다. AP연합뉴스

마사키는 2026년 APBC 4경기에 1번으로 출전해 5홈런을 터트렸다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

마사키가 우승 트로피를 들고 포즈를 취했다. AP연합뉴스

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15일 도쿄돔에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전. 일본대표팀 1번 타자 마사키 도모야(27)의 방망이가 또 불을 뿜었다. 2-0으로 앞선 5회말 무사 1,2루에서 좌중월 3점 홈런을 터트렸다. 5-0. 풀카운트에서 한국대표팀 선발 투수 김건우(24·SSG 랜더스)가 스트라이크존 한가운데로 던진 시속 145km 패스트볼을 때렸다. 결승전의 팽팽한 긴장감을 단숨에 날린 결정타였다.

마사키도 사무라이재팬 팀 동료들도 같은 생각을 했을 것이다. 1~3회 대회 연속 우승, 그리고 MVP 마사키.

조별리그 3경기에 이어 결승전에서 5대1 승리를 이끈 쐐기 홈런을 쳤다. 리드오프가 4경기에서 '5홈런'을 때리고 '11타점'을 올렸다. 13타수 6안타, 타율 0.462. 상대 투수를 주눅 들게 하는 무시무시한 파괴력이다.

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첫날부터 시원하게 터졌다. 12일 대만전 1,3회 연속 홈런을 쳤다. 홈런 2개를 포함해 3안타 3타점. 투타에서 대만을 압도한 일본은 5대0 영봉승을 거뒀다.

13일 조별리그 한국전. 0-1로 뒤진 3회말 두 번째 타석에서 역전 2점 홈런을 날렸다. 김진욱의 낮은 코스 슬라이더를 걷어올렸다. 이날 2볼넷에 3득점을 기록했다.

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14일 호주전 1회 첫 타석에서 볼넷, 타자일순해 두 번째 타석에서 또 볼넷을 골랐다. 11-0으로 앞선 2회 두 번째 타석에서 2점 홈런을 쏘아 올렸다.

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그런데 대회 MVP는 마사키가 아니었다. 1번 마사키 뒤에서 맹타를 휘두른 2번 무네야마 루이(23)가 MVP 상금 300만엔(약

무네야마는 15일 한국과 결승전에서 2안타를 터트렸다. AP연합뉴스

일본대표팀 유격수 무네야마의 수비 모습. 무네야마는 2026년 APBC MVP를 수상했다. AP연합뉴스

2500만원)을 받았다. 라쿠텐 이글스의 대졸 2년차 유격수다. 공수 모두 뛰어나 지난해 신인 1지명으로 입단했다. "20년에 한 번 나올만한 유격수"라는 평가를 받았다. 데뷔 시즌에 퍼시픽리그 베스트9에 오르며 기대에 부응했다. 올해는 부상으로 68경기 출전에 그쳤다.

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무네야마는 마사키와 '공포의 테이블 세터'로 압도적인 화력을 쏟아냈다. 4경기에서 타율 0.526(19타수 10안타), 4홈런, 11타점. 대회 내내 뜨거웠다. 그는 13일 한국과 예선전에서 2홈런, 5타점을 기록했다. 결승전에서 홈런 없이 2안타, 1타점을 올렸다.

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1~2번 타자가 나란히 맹활약해 이구치 다다히토 감독에게 첫 공식대회 우승을 안겼다. 둘 중 누가 MVP를 받아도 어색하지 않다. 그래도 냉정하게 따져보면 '5홈런'을 친 마사키가 임팩트에서 앞선다. 일본 언론은 마사키가 '와일드카드'로 출전한 점이 작용했다고 해석했다.

아쉬움이 있었을 것이다. 그러나 마사키는 "3점 홈런을 치고 더그아웃에 돌아왔을 때 다들 내가 MVP라고 축하해 줬다. 그런가 싶었다. 이번 대회는 24세 이하 대회다. (무네야마) 루이가 받는 게 맞다"라고 후배를 칭찬했다.

이어 "정말 이렇게 칠 수 있을 거라고 생각 못했다. 대회를 앞두고 못 치면 어떡하나 불안했고 걱정됐다. 5홈런으로 마무리해 최고의 시즌이 됐다"라고 했다.

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이구치 감독은 사령탑 취임 첫 대회에서 한국을 꺾고 우승했다. AP연합뉴스

마사키는 1999년 생이다. 게이오대를 졸업하고 2022년 신인 2지명으로 소프트뱅크 유니폼을 입었다. 입단 5년차인 올해 잠재력을 터트렸다. 101경기에서 타율 0.274, 28홈런, 59타점을 기록했다. 요코하마 베이스타즈와 재팬시리즈에서 3차전 연장 10회 끝내기 홈런을 포함해 2홈런을 쳤다. 타율 0.438을 기록하고 MVP를 수상했다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com