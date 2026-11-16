"내년에도 본인이 알아서 한다", 부상-재활-휴식, 다저스는 왜 오타니를 건드리지 못할까?

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 이적 후 처음으로 MVP에 오르지 못한 오타니 쇼헤이가 내년 시즌 풀타임 투타 겸업을 위해 오프시즌 스케줄을 본인의 뜻대로 소화하는 것으로 알려졌다. 올해 무리한 출전 강행으로 부상이 악화돼 후반기와 포스트시즌서 제 역할을 하지 못했음에도 구단이 내년에도 오타니의 컨디션 관리를 본인에게 맡기겠다고 한 것이다.

MLB.com은 15일(이하 한국시각) '투타 겸업 균형을 위해 건강을 최우선에 두고 있는 오타니와 다저스'라는 제목의 기사에서 내년 시즌 오타니의 목표가 시즌 개막부터 종료까지 투타 겸업을 완벽하게 수행하는 것이라고 보도했다.

매체는 '적어도 한 가지 측면에서, 다저스는 오타니가 스스로 방향을 결정하도록 계속 맡겨둘 예정'이라며 '이는 오타니가 내년에도 다시 한번 투타 겸업 선수로서 시즌 전체를 완주하고 싶어할 것이라는 점을 인정한 것'이라고 전했다.

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브랜든 곰스 단장은 지난 주 단장 회의에서 "오타니가 오프시즌 투구 훈련 프로그램을 예년처럼 소화할지 여부를 전적으로 본인이 결정한다"고 밝혔다.

MLB.com은 '올해 오타니에게는 MVP보다 우승이 우선 순위였지만, 그와 다저스 모두 목표를 달성하지는 못했다. 다시 MVP급 기량을 발휘하기 위해 오타니와 구단은 현재 시점에서 투타 겸업을 병행하는 풀시즌이 현실적으로 어떤 모습이어야 할지 다시 고민해 봐야 할지도 모른다'고 덧붙였다.

LA 에인절스 시절인 2022년 오타니 쇼헤이는 규정타석과 규정이닝을 동시에 달성하는 역사상 첫 대기록을 달성했다. AP연합뉴스

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오타니가 투타 겸업을 가장 완벽하게 수행한 시즌은 2022년이다. 타자로는 157경기에 출전해 타율 0.273, 34홈런, 95타점, OPS 0.875, 투수로는 28경기에 등판해 166이닝을 던져 15승9패, 평균자책점 2.33, 219탈삼진을 올렸다. 메이저리그 역사상 한 시즌 규정타석과 규정이닝을 모두 달성한 유일한 대기록이 그해 오타니에 의해 작성됐다.

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그러나 오타니는 2023년 전반기까ㅣ 투타 겸업을 잘 가동하다 8월 이후 팔꿈치 고장을 일으키며 그해 9월 토미존 서저리를 받은 뒤로는 투수로서 가동률이 급격이 저하됐다. 이후 올해까지 정규시즌서 132⅔이닝 밖에 못 던졌다. 작년 6월 마운드에 복귀해 47이닝, 올해 전반기 85⅔이닝을 각각 소화했다. 물론 별도로 작년 포스트시즌서 20⅓이닝을 무난하게 소화하기도 했다.

오타니 쇼헤이는 올시즌 무릎 및 이두근 부상으로 8월 중순 이후 타격도 하락세를 이어갔다. Imagn Images연합뉴스

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MLB.com은 '다저스 구단 안팎에서는 투타 겸업 선수를 관리하기 위해 정해진 매뉴얼이 없다는 이야기가 자주 나온다. 구단은 트레이닝 스태프와 오타니 사이의 대화에 크게 의존할 수밖에 없었는데 오타니는 자신의 몸 상태를 항상 완전히 솔직하게 털어놓지는 않는 편이었다. 이는 부상을 안고서라도 경기에 나서길 원하는, 거의 모든 슈퍼스타에게서 공통으로 나타나는 성향'이라며 '다저스는 오타니의 이러한 마음가짐을 부정적으로 보기보다는 오히려 높게 평가한다. 하지만 이는 때때로 구단이 더 주도적으로 나서 오타니가 직접 출전 여부를 결정하지 않도록 조치해야 할 필요가 있음을 시사하기도 한다'고 지적했다.

오타니는 다저스 이적 후 3년 동안 재활 프로그램 뿐만 아니라 컨디션이 좋지 않을 때의 출전 여부 등을 본인이 결정했다. 이 부분에서 오타니가 올해 무리하게 출전을 강행하다 부상이 악화되는 '우'를 범했다는 얘기다. 9월 초 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단에 오르는 과정이 그랬다.

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오타니 쇼헤이는 이번 오프시즌 피칭 프로그램을 본인의 뜻대로 수행할 예정이다. AP연합뉴스

MLB.com은 '오타니가 건강한 상태로 시즌 시작부터 투수로 나서길 강력히 원할 것으로 보이지만, 실제로는 그가 시즌 개막 시점에 선발 로테이션에 포함되지 않을 가능성도 있다'면서 '만약 시작 시작부터 투타 겸업을 한다면 다저스는 휴식일을 더 부여하는 방식을 고려할 수 있다'고 내다보면서 '올해 다저스는 오타니가 선발 등판한 다음 날(팀 전체 휴식일이든, 그가 라인업에서 제외되는 날이든) 회복을 위한 휴식일을 갖는 것이 그에게 도움이 된다고 판단했다'고 했다.

이어 '올해 오타니가 더 건강했더라도 다저스의 운명이 바뀌었을지는 알 수 없으며, 팀은 '만약 그랬더라면 어땠을까' 하는 가정에 지나치게 얽매여서는 안 된다. 하지만 오타니가 '투타 겸업' 시즌을 온전한(혹은 그에 가까운) 컨디션으로 치를 수 있는 방법을 찾는 것은 이번 오프시즌에 팀에게는 선수 영입이나 보강만큼이나 가치 있는 일이 될 수 있다'고 평가했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com