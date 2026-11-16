'승계 주자 실점률 5.7%', 양키스 좌완 핵심 불펜 잡았다...피홈런 12개 상쇄시킬 위기관리능력

뉴욕 양키스가 좌완 불펜 팀 힐과 재계약했다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 양키스가 핵심 좌완 사이드암스로 셋업맨을 붙잡는데 성공했다.

ESPN은 16일(한국시각) '좌완 팀 힐이 양키스에 잔류하기로 했다. 내년 연봉 225만달러를 받고, 2028년에는 250만달러의 구단 옵션이 설정됐다'고 보도했다.

힐은 올해 67경기에 등판해 58⅔이닝을 던져 5승2패, 10홀드, 2세이브, 평균자책점 4.60을 기록했다. 피홈런 12개는 종전 커리어 하이보다 3개가 더 많은 수치.

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눈여겨 볼 대목은 땅볼 유도 비율이 68.8%로 올해 50이닝 이상을 던진 투수들 중 가장 높다는 점. 특히 승계 주자 35명 중 33명의 득점을 막아내 승계 주자 실점률 5.7%로 이 부문서도 전체 1위에 올랐다.

좌타자를 상대로는 피안타율 0.213, 우타자에게는 0.293를 마크했다. 좌타자 상대 스페셜리스트다.

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그러나 9월 마지막 한 달간 7경기에서 5⅔이닝을 던져 평균자책점 9.53을 기록해 우려를 낳았던 터. 피홈런이 3개나 됐고, 피안타율은 0.320에 달했다.

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뉴욕 양키스와 재계약한 좌완 불펜 팀 힐. AP연합뉴스

하지만 브라이언 캐시먼 양키스 단장은 지난 주 메이저리그 단장 미팅서 이번 오프시즌 우선 과제를 불펜 정비라고 못박았다. 그 첫 작업이 힐과의 재계약이었다.

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양키스는 올시즌 불펜 평균자책점이 3.13으로 전체 2위였지만, 이번에 FA 신분을 얻은 불펜투수가 수두룩하다. 마무리 데이비드 베드나를 비롯해 힐, 폴 블랙번, 라이언 야브로, 존 슈나이더, 마이클 풀머가 시장으로 뛰쳐나갔다.

이 가운데 베드나에 대해서는 2315만달러의 퀄리파잉 오퍼를 제시해 놓은 상황. 양키스로서는 베드나와의 재계약에 온힘을 쏟아야 한다.

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2018년 캔자스시티 로열스에서 메이저리그에 데뷔한 힐은 샌디에이고 파드리스, 시카고 화이트삭스를 거쳐 2024년 6월 화이트삭스에서 방출된 직후 양키스 유니폼을 입었다.

메이저리그 9년 통산 519경기에 구원등판해 29승20패, 91홀드, 6세이브, 평균자책점 3.94를 기록했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com