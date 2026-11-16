42억 받으면 간단한데...'미스터리' 양의지는 왜, 두산에 남겠다며 FA 신청을 했나

29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회말 양의지가 좌월 솔로홈런을 치고 홈으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 김용 기자] 두산에 남는데 왜 FA 신청을 했을까.

간판 스타 양의지가 두산 베어스에 잔류한다. 그렇게 프랜차이즈 스타로 남는 길을 선택했다.

KBO는 16일 FA 신청 선수 명단을 공시한다. 13일 자격 선수를 공시했고 신청을 받았다.

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신청 선수 명단에 양의지가 포함된다. 양의지는 FA 신청을 한 것으로 알려졌다.

양의지의 FA 신청 여부는 첨예한 관심사였다. 양의지는 올해로 두산과 맺었던 4+2년 계약 중 4년 계약이 끝났다. 문제는 양의지가 사실상 '무보상 FA' 자격과 같은 방출 권리를 갖고 있다는 것. 4년 전 계약을 맺을 때 두산과의 플러스 2년 42억원 계약을 이어가지 않을 경우, 구단이 조건 없이 방출을 해주기로 한 조항을 삽입했다. 그렇게 되면 FA가 아닌 자유 계약 신분이 돼 두산을 제외한 다른 팀과 비FA 다년 계약을 맺을 수 있게 된다. FA 신청을 하면 보상이 발생하지만, 이렇게 할 경우 보상이 없어져 이동이 용이해질 수 있는 점을 노렸다.

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 무사 1루 두산 양의지가 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

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그런데 FA 신청을 했다. FA 양의지는 올시즌 연봉이 무려 42억원. 때문에 C등급이라도 보상금이 63억원에 달한다. 아무리 양의지가 탐난다 해도, FA가 되면 다른 팀들이 영입을 할 수 없는 구조였다.

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그럼 두산에 남겠다는 것인데, 두산에 남으면 위에서 언급했던 플러스 2년 42억원 계약을 실행하면 되는 것이었다. 그런데 왜 FA 선언을 했을까.

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두산과 양의지 양측의 의견 공감대가 형성됐기 때문이다. 양의지는 두산을 떠나고자 하는 마음이 크지 않았다. 다만 40세가 되는 나이에도 23홈런을 기록하고, 팀 4번타자를 치는 상황에 대한 남은 기간 재협상 의지를 드러냈다.

두산도 곧바로 화답했다. 현 상황 양의지 없는 두산은 상상할 수 없다. 에이스 곽빈이 미국 메이저리그 도전을 하기 전 더 좋은 성적에 도전하려면 양의지가 필요했다. 기존 2년 42억원 계약보다 조금 더 좋은 조건의 계약서를 제시하려면 양의지가 FA 신청을 하는 수밖에 없었다.

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계약 기간은 2년이지만 총액이 상승한 것으로 알려졌다. 그렇게 양의지와 두산의 동행은 2년 더 이어지게 됐다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com