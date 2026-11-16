"타격 안 고치면 빅리그 문턱 못 넘는다" 김혜성의 실패한 2026시즌→LA 다저스 단장의 뼈 때리는 충고, '우리 선수'라는 기대감은 여전

LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]"우리 팀(LA 다저스)에 잘 맞는 재능을 많이 갖추고 있다."

다저스의 브랜든 고메스 단장이 '혜성' 김혜성에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 단, 성공의 전제 조건을 달았다. '타격의 개선'이다.

미국 매체 '스포츠 일러스트레이트'는 16일(한국시각), '다저스 단장이 실망스러운 시즌을 보낸 김혜성의 향후 거취에 대해 언급하다'라는 제하의 기사에서 김혜성의 현재와 미래를 집중 조명했다.

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이 매체에 따르면 고메스 단장은 MLB 단장 회의 기간 중 현지 매체와 인터뷰를 통해 김혜성에 대해 언급했다. 그는 "김(KIM)은 올 시즌 타격면에서 기대했던 성과를 거두지 못했지만, 우리 팀에 잘 맞는 재능을 많이 갖추고 있다"며 "이번 오프시즌 동안 스윙 매커니즘을 개선하기 위한 작업을 계속해 나갈 예정이다"이라고 말했다.

이어 "시즌 막판에 스스로 계획을 세워 시도했던 부분들에 대해 본인도 꽤 긍정적으로 느끼고 있다"면서 "앞으로도 이러한 개선 작업을 꾸준히 이어갈 것이다. 스윙 매커니즘 측면에서 한 단계 더 발전하여, 타격면에서 확실히 좋은 상태에 도달할 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다.

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

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김혜성은 올해 시즌 초 42경기에 출전해 타율 2할5푼9리를 기록하는 부진으로 트리플A로 내려갔다. 남은 시즌 내내 트리플A에 머물렀다. 트리플A에서도 85경기에서 타율 2할6푼2리, 출루율 3할3푼, 장타율 3할4푼5리를 기록하는데 그쳤다.

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'스포츠 일러스트레이티드'는 "럭스가 팀을 떠난 상황에서, 김혜성이 MLB에서 충분한 출전 기회를 얻지 못했다는 점은 구단 관계자들에게 분명 아쉬운 부분일 것"이라고 평했다.

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이 매체에 따르면 김혜성 역시 "이번 시즌을 되돌아보니 더 좋은 모습을 보여드리지 못해 죄송한 마음뿐이다. 저 스스로도 무척 실망스러웠다"며 "그럼에도 불구하고 변함없이 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"라고 말했다.

이어 "내년에는 더 나은 사람, 그리고 더 나은 야구 선수가 되기 위해 최선을 다하겠다"라고 다짐했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com