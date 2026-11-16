"이제 한국야구는 일본의 라이벌급도 못된다" 자존심 상하는데, 반박을 못하네

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]아시아프로야구챔피언십(APBC) 굴욕의 1승3패. 일본 야구팬들은 또 한일전 승리를 두고 자존감 채우기에 나섰다. 11년 동안 한일전에서 이기지 못한 한국야구는 자존심이 완전히 구겨졌다.

야구 대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 APBC 일본과의 결승전에서 1대5로 대패했다. 말 그대로 완패였다. 상대는 일본프로야구(NPB) 최정상급 투수 다카하시 히로토가 선발로 등판했고, 한국 타자들은 공략에 실패했다. 선발 김건우가 4회까지는 2실점으로 잘 막았지만, 투구수가 불어난 5회에 난조를 보이며 결정적 스리런포를 허용하면서 패색이 짙어졌다. 한국이 7회초 1점을 만회한 것이 유일한 위안거리였지만, 이날 경기는 명백한 완패였다.

결과는 준우승이지만, 그 안을 뜯어보면 한국 야구 대표팀은 이번 대회에서 1승3패라는 초라한 성적을 기록했다. 대만을 상대로 거둔 1승이 유일했고, 호주에게도 패한데다 일본에게는 2경기를 모두 졌다.

Advertisement

APBC는 만 24세 이하, 프로 3년차 이하 선수들이 주축으로 출전하기 때문에 완전한 대표팀이 아니라고 볼 수도 있지만, 이는 일본이나 호주, 대만 역시 마찬가지 조건이었다. 특히 일본의 '에이스'인 다카하시는 2002년생이고, 일본시리즈 MVP 출신인 마사키 도모야 역시 1999년생이다. 상대적으로 한국이 불리한 여건은 아니라는 뜻이다.

APBC가 큰 주목을 받지는 않던 일본에서도 이번 우승에 대해서는 고취되어 있다. 특히 한국을 상대로 2경기 모두 압도했고, 전 경기 완승을 거두면서 '퍼펙트 우승'을 차지한 것에 대해 언론에서도 칭찬의 목소리가 높았다.

APBC MVP를 수상한 마사키. AP연합뉴스

Advertisement

특히 일본의 주요 매체들은 APBC에서 아쉬운 성적을 거둔 후, 한국 미디어의 비판 내용에 대해 관심있게 다루고 있다. '론스포'는 16일 "한일전 13연패의 굴욕, 일본에게 완패를 당하며 우승을 놓친 대표팀에게 한국 언론의 비판이 쇄도하고 있다"고 주목했다. 이 뉴스는 '야후재팬' 기준으로 실시간 많이 본 스포츠 기사 5위 안에 들면서 많은 반향이 있었다.

Advertisement

'스포츠호치' 역시 "한국 일본과의 뼈아픈 실력차, 늪에 빠졌다, 압도적인 전력에 밀렸다"고 한국 언론의 반응에 주목했다. 언론 매체들이 직접적으로 한일 야구 실력차에 대한 평가는 조심스러워도, 한국 언론 반응을 통해 간접적으로 분위기를 전하고 있는 셈이다.

Advertisement

일본의 야구팬들도 댓글을 통해 "이제 '숙명의 대결'이라던가, '영원한 라이벌'이라고 말하기에 부끄러운 수준이다. 축구 뿐만 아니라 (야구도)내용이 압도적", "아시안게임에서 사회인 일본 대표팀에게 패배할 정도다. NPB 선수들을 이길 수는 없다", "스즈키 이치로의 시대때는 '파워의 한국', '기술의 일본' 이미지였지만 지금은 완전히 일본이 격상됐다는 것이 보여지는 대회였다"며 일본의 압도적 성적에 대해 고취된 모습이다.

한국은 2015년 프리미어12 준결승전에서 일본을 4대3으로 꺾은 이후 11년 동안 한번도 한일전에서 승리를 기록하지 못하고 있다. 자존심은 상하지만 지금은 반박할 근거가 없는 상황이다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com