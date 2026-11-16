역대 최고 몸값 5억, 특급 신인 '헉' 소리 나게 한 선배가 있다는데..."힘이 정말 말이 안 된다" [미야자키 현장]

사진=김용 기자

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "선배님 타구 보니, 저랑은…."

두산 베어스가 신인드래프트 전체 2순위로 야심차게 뽑은 대형 3루 유망주 김지우. 역대 우타 야수 최고 계약금 5억원으로 화제가 됐고, 일본 미야자키 마무리 캠프에서 공-수 신인답지 않은 기량을 과시해 많은 사람들을 놀라게 하고 있다.

미야자키 캠프에서 만난 김지우는 "처음 2~3일은 정신도 없고 정말 긴장했다. 기가 빨리는 느낌이랄까. 그런데 이후 형들과 조금씩 친해지고 훈련 시스템도 적응하며 최근에는 재밌게 훈련하고 있다"고 밝혔다.

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프로 훈련은 고등학교 때 훈련과 많이 다를까. 김지우는 "어느정도 예상은 하고 들어왔는데, 형들 힘부터가 완전히 다르다. 타격이든 수비든 기본기도 다르다. 형들은 기본기가 다 만들어져있는 느낌이다. 나도 형들처럼 기본기를 더 가다듬어야 할 것 같다"고 겸손하게 말했다.

9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 1회초 무사 1루 김동준이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

김지우는 고교 시절부터 홈런을 치는 등 남다른 파워를 자랑했다. 주전급 선수가 많이 빠진 마무리 캠프이기에, 타격 힘에서는 형들보다 더 나을 수 있다. 평소 칭찬에 인색한 이진영 타격코치도 "김지우는 크게 될 수 있는 선수"라고 엄지를 치켜세웠다.

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하지만 김지우가 보고 놀란 선수는 따로 있다고. 김지우는 "딱 보자마자 '와, 이 형은 정말 대단하다'고 느낀 선수가 있다"고 했다. 누굴까 궁금했다. 김지우는 "김동준 형은 정말 말이 안 된다. 솔직히 고등학교 때는 나보다 멀리 치는 선수가 있다고 거의 느낀 적이 없는데, 동준이 형이 방망이 치는 걸 보고는 파워에서는 절대 안 될 것 같다고 바로 직감했다"고 말했다.

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김동준은 두산이 2022년 신인드래프트 2차 1라운드에 지명한 거포 유망주. 지난해 36경기 100타석을 소화하며 2개의 홈런을 쳤는데, 가진 잠재력을 다 폭발시키지 못하고 있는 선수다. 소위 '묻으면 넘어간다' 스타일인데, 묻질 않으니 문제. 변화구 대처 등의 약점만 보완하면 장타력이 약한 두산의 고민을 해결해줄 수 있는 카드다. 심지어 오타니(LA 다저스)를 닮은 훤칠한 외모까지 갖췄다. 야구만 잘하면 특급 스타가 될 수 있는 선수다. 현재 마무리 훈련에서 열심히 타격을 가다듬고 있다.

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미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com