'리듬 어긋난게 그 정도야?' 157km 강속구로 韓 타선 '완벽봉쇄'한 APBC MVP 솔직고백…日 에이스 미친 호투에 쩔쩔맨 한국

AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시아프로야구챔피언십(APBC) 최우수선수상을 수상한 '사무라이 재팬 에이스' 다카하시 히로토(주니치)가 한-일전 초반 투구에 다소 어려움이 있었다고 솔직 고백했다.

다카하시는 지난 15일, 24세 이하(U-24) 혹은 프로 3년차 이하 선수들이 참가하는 APBC 결승전에서 선발로 나서 에이스다운 침착함으로 7이닝 동안 4피안타 1실점 호투를 펼쳤다. 일본은 최종 스코어 5대1로 승리하며 대회 3연패를 달성했다. 한-일전 연승 행진은 13경기째로 늘었다.

대회 MVP를 수상한 다카하시는 경기 후 현지 매체와 인터뷰에서 "결승전 선발 투수로 마운드에 설 수 있어 기뻤고, 무엇보다 팀 승리에 기여할 수 있어 행복하다"라고 소감을 밝혔다.

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다카하시는 1회 한국의 1번 타자 김지찬(삼성)에게 내야 안타를 허용했으나, 곧바로 다음 두 타자를 삼진으로 돌려세우며 완벽한 집중력을 선보였다. 최고 구석 157km/h의 직구에 효과적인 커터와 스플리터를 섞어 던지며 한국 타자를 압도했다.

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그는 "포수(코지마)가 리드를 아주 잘 해줬다"며 "초반에는 리듬이 조금 어긋났지만, 그래도 제 역할을 다해낼 수 있었다"라고 만족감을 숨기지 않았다.

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한편, 아쉽게 준우승에 그친 대한민국의 최원호 감독은 "이로운 검건우(이상 SSG) 김진욱(롯데) 등 선발 자원과 조동욱(한화) 최준용 박정민(이상 롯데) 등 불펜 투수들의 국제 경쟁력을 확인할 수 있었다"라며 긍정적인 부분에 대해 이야기했다.

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향후 과제에 대해선 "국가대표급 투수와 그렇지 않은 투수들의 실력 차이를 좀 더 좁혀야 할 것 같다"라고 말했다. 한-일전 13연패 흐름에 대해선 "타자들의 기술은 우리도 많이 발전했지만, 일본과 비교하면 경쟁력 있는 투수가 부족하다. 우리도 시속 150km의 빠른 공을 던지는 투수가 많지만, 제구 등 세밀한 부분에선 좀 더 발전해야 한다"라고 강조했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com