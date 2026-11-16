내년 부활하면 어떡하려고, SF 우완 셋업맨 밀워키로 트레이드...엇나가는 리빌딩?

샌프란시스코가 우완 불펜 라이언 워커를 밀워키로 트레이드했다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 챔피언 밀워키 브루어스가 불펜을 보강했다.

맷 아놀드 밀워키 단장은 16일(이하 한국시각) "샌프란시스코 자이언츠와의 트레이드를 통해 우완 릴리버 라이언 워커를 영입했다. 대신 우완 블레이크 홀럽과 개빈 페리를 샌프란시스코에 내줬다"고 공식 발표했다.

올해 31세인 워커는 2018년 드래프트 31라운드에서 샌프란시스코의 지명을 받고 입단해 2023년 메이저리그에 데뷔했다. 올해까지 4년 동안 226경기(선발 14경기)에 등판해 235⅓이닝을 던져 20승15패, 38홀드, 31세이브, 평균자책점 3.56, 260탈삼진을 기록했다.

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워커의 커리어 하이는 2024년이다. 76경기에서 10승4패, 평균자책점 1.91, 21홀드, 10세이브를 마크했다. 그는 2025년에도 68경기에 등판해 9홀드, 17세이브, 평균자책점 4.11로 주축 불펜투수로 활약했다.

올시즌에는 33경기에서 32⅔이닝을 투구해 1패, 5홀드, 3세이브, 평균자책점 7.16, WHIP 1.81, 피안타율 0.310으로 부진을 면치 못했다.

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샌프란시스코로 이적한 홀럽과 페리는 밀워키의 유망주 투수. 홀럽은 올해 트리플A에서 50경기에 나가 5승4패, 5세이브, 평균자책점 2.10을 마크했다. 페리는 올해 드래프트 11라운드에서 밀워키의 지명을 받아 아직 프로 데뷔전은 치르지 않은 상황이다.

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라이언 워커. AP연합뉴스

그렇다면 밀워키는 왜 올해 마이너리그와 빅리그를 오르내린 워커를 유망주 2명이라는 비용을 들이면서 영입했을까.

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이에 대해 MLBTR은 '입단 후 가장 부진한 시즌을 보낸 워커는 샌프란시스코에서 논텐더(non-tender)로 풀릴 것으로 예상됐기 때문에 밀워키도 오는 21일 논텐더 데드라인에 맞춰 방출할 가능성이 있다'면서도 '그러나 워커의 내년 연봉이 대략 160만달러로 비싸지 않고, 한때 정상급 불펜투수로 던진 적이 있어 밀워키는 그가 내년 불펜에서 재기에 성공할 수 있을 것으로 기대하고 있다'고 전했다.

반면 리빌딩을 기치로 내건 샌프란시스코는 올해 부진했던 워커에 대해 수명이 다했다고 판단한 듯하다.

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홀럽은 2021년 드래프트 15라운드 출신으로 아직 메이저리그에 오르지 못했다. 1998년 10월 생으로 벌써 28세다. 커터가 주무기로 올해 이 구종의 스피드는 최고 97.6마일, 평균 94.9마일을 찍었다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com