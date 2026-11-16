30개 던지면 이닝종료 → 한화 롯데 연습경기! 이동욱 감독 "스캠 명단 가늠할 모의고사 성격" [미야자키 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 국가대표 감독과 코치로 호흡을 다져온 류지현 한화 감독과 이동욱 롯데 감독이 첫 실전 맞대결을 펼친다.

한화 이글스와 롯데 자이언츠는 16일 낮 1시 일본 미야자키 소켄구장에서 마무리캠프 연습경기를 펼친다. 롯데는 17일 두산 베어스와 경기도 잡았다.

이동욱 감독은 "미국이나 일본 다른 곳에 연수를 다녀왔다가 캠프 중간에 합류한 친구들이 있다. 그들보다 일단 마무리캠프 처음부터 훈련한 선수들 위주로 라인업을 짰다"고 밝혔다.

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롯데는 지난 4일 미야자키에 마무리캠프를 차렸다. 가벼운 중간 점검 성격의 연습경기다.

이 감독은 "길지는 않지만 연습했던 것들을 시험해보는 경기다. 투수들도 마찬가지고 훈련 상황이 경기 상황으로 발생했을 때 어떤 모습인지 보려고 한다"고 설명했다.

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한화는 정우주가 선발 등판한다.

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한화는 정은원(2루수)-임종찬(우익수)-한지운(좌익수)-장규현(포수)-정민규(1루수)-최윤호(지명타자)-최유빈(유격수)-황영묵(3루수)-박상목(중견수)으로 라인업을 꾸렸다.

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롯데는 한태양(유격수)-박찬형(3루수)-나승엽(1루수)-조세진(우익수)-유제모(중견수)-배종윤(좌익수)-박건우(포수)-이지훈(2루수)-임성준(지명타자)으로 맞선다.

롯데 선발투수는 박세진이다.

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박세진이 2이닝을 던지고 김기준 2이닝이 이어진다. 이후에는 송재영 이승헌 구승민 윤성빈 정우준이 대기한다.

이 감독은 "이제 스프링캠프 명단도 틀을 짜야 한다. 거기에 들어갈 선수가 누구인지 모의고사라고 볼 수도 있다"라고 덧붙였다.

한편 이날 경기는 1이닝 투구수 30개 제한을 걸었다. 아웃카운트 3개 이전에 투구수 30개에 도달하면 그대로 이닝을 마친다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com