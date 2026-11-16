'쿵푸팬더' 마지막까지 화려했다…만루 홈런 치고 은퇴라니, "야구는 내 인생이었다"

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[스포츠조선 이종서 기자] "후배에게 본보기가 될 수 있어 자부심을 느꼈다."

미국 메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 16일(이하 한국시각) '프로 야구에서 20년 이상을 보낸 후, 2회 MLB 올스타인 파블로 산도발은 이번 주말 미국에서 마지막 환송을 받았다'고 전했다.

MLB닷컴에 따르면 만 40세의 산도발은 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 베네수엘라 프로야구 리그(LVBP) 나베간테스 델 마가야네스 소속으로 두 경기를 소화했다.

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산도발은 "항상 유니폼을 입은 것이 자랑스럽다"며 "이곳 마이애미에서 마지막 춤을 출 기회를 갖게 된 것은 내게 큰 의미가 있다"고 소감을 밝혔다.

산도발은 "많은 분들이 조국 베네수엘라에 갈 수 없는 상황이기에 팬분들이 이곳에 와주신 것이 무척 자랑스럽다"며 "이 유니폼을 입고 팬분들에게 나의 마지막 순간을 보여줄 수 있어 우리 모두에게 아름다운 일"이라고 말했다.

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산도발은 마지막까지 화려했다. 매체는 '일요일 경기에서 만루 홈런을 쏘아올렸고, 하루 전에는 7회초 교체돼 양 팀 선수들의 기립 박수를 받았다'고 조명했다.

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매체는 '프로 야구에서 21년을 보낸 후 이것이 산도발의 완전한 마지막 프로 경기였을 가능성도 있다'면서도 '산도발이 베네수엘라 발렌시아에 있는 그의 홈구장 에스타디오 호세 베르나르도 페레스에서 고국으로 돌아가 마지막 프로 경기를 치를 것임을 시사하기도 했다'고 덧붙였다.

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산도발은 "베네수엘라 팬들에게도 꼭 경기를 볼 수 있는 기회를 드리고 싶지만, 앞으로 어떻게 될지 지켜볼 것"이라고 했다.

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산도발이 메이저리그 무대를 마지막으로 누빈 것은 2021년 애틀랜타 브레이브스 시절이다. 이후 멕시코 프로야구를 거친 그는 2024년부터 2025년까지 2년간 미국 독립리그인 애틀랜틱 리그의 스태튼아일랜드 페리호크스 소속으로 뛰었다.

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산도발은 현역 시절 '쿵푸 팬더'라는 별명이 있었다. 매체는 '산도발은 샌프란시스코 자이언츠가 2010년대 초반 3번의 월드시리즈 우승을 차지했을 때 팬들이 가장 좋아하는 선수였다'며 '여기에는 2012년 저스틴 벌랜더와 디트로이트 타이거스를 상대로 기선을 제압하기 위해 월드시리즈 1차전에서 산도발이 3개의 홈런을 쳐냈던 때가 포함된다'고 했다.

산도발은 샌프란시스코, 보스턴 레드삭스, 애틀랜타를 거치며 빅리그 통산 14시즌 동안 타율 2할7푼8리, 출루율 0.330, 장타율 0.443, OPS 0.773의 성적을 남겼다.

은퇴의 순간 산도발은 "지난 일주일 내내 내 커리어를 돌아봤다"며 "나 자신뿐만 아니라 젊은 후배들에게 훌륭한 본보기가 될 수 있었다는 점에서 큰 자부심을 느낀다"고 강조했다. 이어 '자신에게 야구가 어떤 의미냐'라는 질문에는 "나의 인생"이라고 답하기도 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com