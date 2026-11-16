[공식발표]'3수, 4수 선택이라니' FA 신청서 제출 안한 6명의 선수들, 대체 왜?

롯데 박승욱. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]22명의 선수가 FA를 신청했다. 올해 FA 자격을 취득하고도 6명의 선수가 신청을 하지 않았다 .

한국야구위원회(KBO)는 11월 16일 2027년 FA 자격 선수로 공시된 28명 중 FA 승인 선수 22명의 명단을 공시했다.

2027년 FA 승인 선수는 삼성 라이온즈 원태인, 전병우, 구자욱, KT 위즈 김민수, 한승혁, 김상수, 오윤석, 김민혁, 배정대, KIA 타이거즈 김태군, 김호령, LG 트윈스 박동원, 홍창기, 두산 박치국, 양의지, 정수빈, SSG 랜더스 문승원, 오태곤, 최지훈, NC 다이노스 권희동, 한화 이글스 박상원, 최재훈 등 총 22명이다.

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FA 자격을 얻고도 신청을 하지 않은 선수는 총 6명이다. 그중 SSG 김성현과 한화 이재원은 이미 현역 은퇴를 선언한 상태다. 김성현은 올해부터 플레잉코치로 뛰고 있고, 내년 시즌에는 구단의 정식 코치로 계약을 진행한다. 한화 이재원도 올 시즌이 끝난 후 언론을 통해 현역 은퇴를 밝힌 상태라 FA를 신청하지 않았다.

나머지 4명의 선수들은 본인의 선택으로 보여진다. SSG는 서진용과 한유섬이 FA를 신청하지 않았다. 서진용은 2023시즌 42세이브를 거두며 KBO리그 세이브왕 타이틀을 차지하는 등 커리어 하이를 누렸지만, 이듬해인 2024시즌 자신의 첫 FA를 앞두고 수술 여파 등으로 부진이 깊어졌다. 결국 FA 재수를 선택했다.

서진용. 스포츠조선DB

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하지만 지난해와 올해 연속해서 1군 등판 기회도 적었고, 제 기량을 보여주지 못하면서 아쉬움 속에 시즌을 마쳤다. 서진용은 결국 이번에도 FA 신청을 포기하면서 SSG에 잔류하면서, 구단과 연봉 계약을 해야하는 상황이다. 내년 시즌 반등을 해서 'FA 4수'를 노려야 한다.

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SSG와의 비 FA 다년 계약 기간을 모두 채운 한유섬도 올 시즌 71경기에 출전했고, 홈런 3개에 타율 0.213을 기록하는 등 부진한 시즌을 보냈기에 FA 신청을 포기했다.

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롯데 내야수 박승욱 역시 FA를 신청하지 않았다. 박승욱도 지난해 시즌을 마친 후 첫 FA 자격을 얻었지만, 만회를 기약하며 FA 재수를 선택했다. 올 시즌은 지난해보다 출전 비중은 늘었지만, 드라마틱하게 나아진 성적을 보여주지 못했다. 결국 또 FA 신청을 유예하면서 3수를 선택했다.

또 키움 히어로즈 베테랑 내야수 최주환도 FA 자격은 얻었지만 신청을 하지 않았다.

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16일 공시된 2027년 FA 승인 선수는 11월 17일부터 해외 구단을 포함한 모든 구단과 계약을 체결할 수 있다. 또한 총 22명이 FA 승인 선수로 공시됨에 따라, KBO 규약 제173조 [FA 획득의 제한]에 따라 타 구단 소속 FA 승인 선수 중 3명까지 계약을 체결할 수 있다. KBO리그 구단들이 외부 FA 선수를 영입하기 위해서는 최대 3명까지만 계약이 가능하다는 뜻이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com