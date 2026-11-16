'다년계약 거절' 25억 밥값 충분했다, KIA 차기 안방마님 위해서도 필요한 존재다

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회 구자욱 타석 때 시라카와의 볼을 잡지 못한 KIA 김태군 포수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "다른 선수들한테 질 마음도 없고, 질 상황도 아니다."

KIA 타이거즈 베테랑 포수 김태군은 지난 2월 스프링캠프에서 올 시즌을 준비하며 비장한 각오를 밝혔다. KIA와 3년 25억원 비FA 다년계약 종료를 앞둔 시점. 김태군을 포함해 최재훈 박동원 등 베테랑 포수들이 한꺼번에 FA 시장에 풀릴 예정이라 더 경쟁력을 입증해야만 했다.

김태군은 25억원 밥값을 충분히 해냈다. 3시즌 통틀어 293경기, 타율 2할5푼8리(685타수 177안타), 18홈런, 92타점, OPS 0.709를 기록했다. 클러치 상황에서 영양가 높은 안타를 생산해 기록 대비 더 좋은 인상을 남겼다. 수비는 현재 KIA에 있는 포수 가운데 가장 안정적이다.

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KIA가 차기 안방마님으로 키우고 있는 한준수와 출전 시간을 거의 50 대 50으로 양분하고 있는 게 김태군에게는 마이너스라면 마이너스다. 지난해부터 KIA는 본격적으로 한준수를 주전으로 키우기 시작했다. 김태군이 KIA에 남는다면, 존재감 있는 백업 포수 이상의 대우를 받기는 어렵다.

김태군은 올 시즌 어깨와 햄스트링 부상 탓에 88경기밖에 뛰지 못했다. 한준수가 이대로 주전을 굳히나 했지만, 여름 이후 체력이 급격히 떨어졌다. 이때 김태군이 주전으로 나서면서 KIA는 빠르게 안정감을 찾았다. 왜 KIA는 여전히 김태군이 필요한지 존재감을 확실히 보여줬다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 무사 1,3루 KIA 김태군이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 2사 만루 KIA 마무리 이의리와 포수 김태군이 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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올 시즌 김태군은 554⅔이닝, 한준수는 659이닝을 책임졌다. 지난해는 김태군이 656⅓이닝, 한준수가 525⅓이닝을 기록했다. 올해는 한준수가 더 많은 이닝을 책임지긴 했지만, 여전히 김태군에게 꽤 의존하는 시즌을 보냈다.

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김태군이 없으면 당장 KIA 안방은 한준수와 주효상으로 꾸려 나가야 한다. 주효상은 도루 저지와 같은 수비력은 한준수보다 빼어나지만, 풀타임 경험이 부족하고 공격력도 2번 포수로 올라서기에는 아직이다.

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KBO가 16일 발표한 FA 신청자 명단에 포수는 김태군 박동원 양의지 최재훈 등 4명이다. 양의지는 원소속팀 두산 베어스와 계약 조건을 상향 조정하기 위한 FA 신청이라 다른 구단에는 의미가 없다.

FA 포수 중 박동원이 가장 높은 평가를 받겠으나 KIA로 다시 오기에는 전 단장과 문제가 있었기에 껄끄러울 수 있다. 1989년생 동갑인 김태군과 최재훈을 동일 선상에 둔다면, 그래도 팀 사정을 더 잘 아는 김태군에게 기운다. 한준수를 주전으로 키우는 기조를 유지하기 위해서도 김태군이 가장 낫다.

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대신 KIA는 김태군을 앞으로 백업 포수로 기대하고 협상에 나설 것이다. KIA가 김태군에게 다시 비FA 다년계약을 제시했을 때 그런 의중이 반영됐을 수밖에 없다. 김태군은 구단의 제안을 거절하고 일단 시장의 평가를 받는 쪽을 택했다. KIA와 김태군이 이견을 좁히기 위해서는 시간이 조금 더 필요했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 무사 1루 KT 장준원 번트 타구를 병살로 연결한 KIA 포수 김태군이 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com