"일본은 150km이상 던지는데... 한국타자들 145km 타이밍." 일본 언론이 본 "한국이 일본에 13연패한 3가지 이유"

한국 안현민이 15일 APBC 일본과의 결승전서 타격을 했지만 배트가 부러지고 있다. AP 연합뉴스

일본이 15일 APBC 결승전서 한국을 5대1로 꺾고 우승을 차지했다. AP 연합뉴스,

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]유망주들로 구성된 대표팀이라고 해도 대표팀이다. 한국 야구대표팀이 15일 열린 APBC 결승전서 일본에 패하며 준우승에 그쳤다. 예선전에서도 지고 결승전에서 또 졌다. 이로써 한국 성인대표팀은 일본에 13연패에 빠졌다. 2015년 프리미어12 준결승에서 승리한 이후 11년간 내내 지고 있다.

이제 한국이 일본의 라이벌이라고 말하기도 어려운 상황이 됐다. 올해 요미우리 자이언츠에서 타격코치를 지냈던 이승엽 전 감독이 "일본과 격차가 커지고 있다"고 우려한 것이 현실로 드러나고 있다.

일본 매체 디 앤서(The Answer)가 16일 '한국 대표가 이길 수 없게 된 3가지 이유'라는 기사를 썼다. '구속 상승의 흐름에 뒤쳐진 한국, 타자의 성장에도 영향'이란 부재가 달렸다.

Advertisement

이번 한국은 13일 일본과 예선에서 5대9, 15일 결승에서 1대5로 패했다. 한국은 2경기에서 일본에 6점을 뽑았고, 일본은 14점을 냈다.

매체는 SSG 랜더스에서 아시아쿼터로 뛴 다케다 쇼타의 경험을 바탕으로한 의견을 한국 타자들이 일본 투수들의 공을 치지 못하는 이유로 꼽았다. 한국 타자들이 대부분 공을 홈플레이트의 포수 쪽으로 끌어들여 치려한다는 것. 일본 타자들은 홈플레이트 앞에서 공을 치는 것과 비교하면 스윙이 늦은 것처럼 보이는 타이밍이라는 것. 이런 타이밍으로는 150㎞가 넘는 직구를 치려고 했을 때 변화구가 오면 대처하기 어렵다고 했다. 한국은 예선 때 삼진 13개를 당했고, 결승전에선 삼진 8개를 기록했다.

Advertisement

다케다는 "한국 프로야구 투수들이 던지는 145㎞ 정도의 직구라면 대응할 수 있지만, 152~155㎞ 정도의 투수가 나오면 어려워진다. 일본 대표팀에 오면 그 정도 수준의 투수들만 모여 있지 않나. 한국 타자들에게 맞지 않는 상황이 자동으로 만들어지는 것"이라고 했다. 한국 야구계는 지난 10년간 세계적인 구속 상승의 물결에 뒤처졌다. 그 안에서 계속 승부해 온 타자들 역시 고립됐다는 것이다.

Advertisement

한국은 15일 APBC 결승전서 일본에 1대5로 패했다. AP 연합뉴스

한국 조동욱이 15일 APBC 일본과의 결승전서 역투하고 있다. AP 연합뉴스

투수들은 유망주들이 혹사로 컨디션이 무너지거나 부상을 당하는 사례가 많다고 했다. 지난해 연습경기에서 좋은 피칭을 했던 정우주와 김서현이 올해 부진한 것을 예로 들었다. 매체는 "순조롭게 성장해 이번 대표팀에 합류해야할 선수들인데 도대체 무슨 일이 벌어지고 있나"라면서 "선수층이 얇은 한국 프로야구는 좋은 자원이 있으면 당장 쓸 수 있는 곳에 기용하는 발상이 장기적인 육성보다 우선시된다"라고 했다. 데이터를 활용하는 투구 분석을 하지만 이를 이용한 구체적인 지도가 잘 이뤄지지 않고 있다고도 했다.

Advertisement

일본 프로야구에 진출하지 않는 한국 선수들의 마인드 변화도 이유중 하나로 꼽혔다. 한국 선수의 일본 진출은 2015년 이대호와 오승환 이후로 끊긴 상황이다. 한국프로야구가 인기가 높아지면서 몸값도 높아져 일본에 진출하는 것과 크게 차이가 나지 않다보니 일본보다는 메이저리그 쪽으로 눈을 돌리고 있는 상황. 메이저리그가 아니라면 국내에 남으려 하는 선수들의 생각이 국제 경쟁력을 떨어뜨린다는 것이다. 그렇다고 메이저리그에 진출하는 선수가 많은 것도 아니다. 결국 국내 무대만으로도 충분하다고 생각하는 선수들이 늘어나면서 국제 경쟁력이 떨어지고 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com