양키스, 日 거포 '제2의 마쓰이'로 받아들이려나? 보든 "5년 1870억" 예측치 맞힌다면 돗자리 깔아

메이저리그 FA 랭킹 톱5에 드는 것으로 평가받는 사토 데루아키가. 뉴욕 양키스에 입단할 것이라는 전망이 나오고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]보스턴 레드삭스가 지난 14일(이하 한국시각) 1루수 제이크 바우어스와 4년 5800만달러 계약에 합의한 가운데 퀄리파잉오퍼(QO) 수락 마감일인 18일 이후 FA 계약이 봇물을 이룰 것으로 예상된다.

특히 이번 겨울 새 노사단체협약(CBA)을 놓고 양측간 갈등이 깊어져 12월 2일 현 CBA가 종료되면 락아웃(직장폐쇄)에 들어가기 때문에 전력 보강이 절실한 빗마켓 구단들과 상위권 FA들이 협상에 속도를 낼 것으로 보인다.

노사가 CBA 합의에 실패한 2021년 말에도 거물급 FA들이 락아웃 이전 대거 계약에 합의했다. 당시 맥스 슈어저, 로비 레이, 코리 시거, 마커스 시미언, 하비에르 바에즈 등 당시 디 애슬레틱이 매긴 FA '톱30' 가운데 21명이 12월 2일 이전 계약을 마무리했다.

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태릭 스쿠벌을 비롯해 프레디 페랄타, 사토 데루아키, 마이클 킹, 소니 그레이, 랜디 아로자레나, 재즈 치좀 주니어, 브랜든 로, 클레이 홈즈 등 이번 FA 랭킹서 상위권을 차지하고 있는 선수들 사이에서도 비슷한 기류가 감지되고 있다.

FA 1루수 제이크 바우어스가 보스턴 레드삭스와 4년 5600만달러에 계약했다. Imagn Images연합뉴스

이 가운데 바우어스 계약과 관련해 주목을 끄는 선수는 다름 아닌 NPB 최고의 타자로 자리매김한 뒤 메이저리그를 두들긴 사토다.

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한신 타이거스 3루수인 사토는 지금까지 NPB를 거쳐 미국으로 건너온 타자들 중 2003년 마쓰이 히데키 다음으로 높은 평가를 받고 있다. 트랙 레코드가 화려하다.

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그는 올해 그는 올해 슬래시라인 0.306/0.383/0.609, 39홈런, 40 2루타, 106타점을 올리며 센트럴리그 트리플크라운을 달성했다. 오는 25일 발표될 센트럴리그 MVP 2년 연속 제패가 유력하다. 지난해에는 타율 0.277, 40홈런, 102타점, 83득점, OPS 0.924를 기록했다. 한창 전성기를 구가하고 있다고 보면 된다.

사토 데루아키. 스포츠조선 DB

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디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 사토를 FA 랭킹 3위로 평가하며 5년 1억4000만달러(1870억원)를 받을 수 있을 것으로 예상했다.

주목할 점은 보든의 예상이 대체로 실제 계약과 크게 다르지 않다는 사실이다. 보든은 바우어스의 계약 규모를 4년 5600만달러로 제시했었다. 실제는 4년 5800만달러. 다만 보든은 바우어스의 거취를 밀워키와 재계약 또는 뉴욕 메츠 이적으로 점쳤는데, 이는 빗나갔다.

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이어 보든은 사토가 1년 전 계약한 시카고 컵스 3루수 알렉스 브레그먼(5년 1억7500만달러), 샌프란시스코 자이언츠 3루수 맷 채프먼(6년 1억5100만달러)과 비슷한 수준의 계약을 할 것이라고 설명했는데, 그렇다면 역대 아시아 출신 메이저리그 입단 계약 최고액 기록을 갈아치울 수도 있다.

2014년 투수 다나카 마사히로가 뉴욕 양키스에 입단하며 받은 7년 1억5000만달러가 이 부문 최고 기록이다. 야수로는 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2023년 12월 계약한 6년 1억1300만달러다. 이정후의 기록은 경신 가능성이 높다.

2009년 월드시리즈 MVP였던 뉴욕 양키스 마쓰이 히데키. AP연합뉴스

사토의 예상 계약 규모에 대해 디 애슬레틱 통계 전문 팀 브리튼 기자는 5년 1억500만달러, ESPN은 5년 1억1500만달러, 팬그래프스는 5년 1억1000만달러, MLBTR은 5년 8000만달러를 각각 잡았다. 보든의 예상치가 다소 후하긴 하다.

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보든은 사토의 예상 행선지로는 양키스와 보스턴을 꼽았는데, 양키스가 될 가능성이 이제는 훨씬 높았다. 기존 3루수 라이언 맥먼은 답이 되지 않는다는 결론을 내린 상황. 게다가 양키스는 사토를 좌익수로도 보고 있는데, 보든은 기존 좌익수 코디 벨린저가 중견수로 옮기는 시나리오가 유력하다고 봤다.

보든은 '나는 양키스가 사토와 계약할 것을 강력히 주장해왔다. 그는 뉴욕에 완벽하게 어울리기 때문'이라며 '사토는 3루수나 좌익수로 뛸 수 있는데, 그가 좌익수를 맡는다면 코디 벨린저가 중견수로 이동하면 된다. 사토는 지난 2년 연속 NPB에서 MVP를 차지했고, 올해는 트리플크라운까지 달성했다'고 평가했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com