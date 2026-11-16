신호등 없으니 알아서 뛰어라! → 한화 코치들이 사라졌다! '꾀돌이' 류지현 감독 설명은 [미야자키 현장]

미야자키(일본)=한동훈 기자

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[미야자키(일본)스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 연습경기서 1루 3루 코치 자리를 비웠다. 선수들이 알아서 판단하고 생각하는 플레이를 해보라는 뜻이다.

한화는 16일 일본 미야자키 소켄구장에서 롯데 자이언츠와 연습경기를 펼친다. 류지현 한화 감독은 필드에 코치를 내보내지 않기로 했다.

공격시 1루와 3루는 작전 및 주루코치 자리다. 특히 3루 주루코치는 주자들의 신호등이다. 실시간 타구 판단이 쉽지 않은 주자들을 대신해 더 뛸지 멈출지 지시한다.

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류 감독은 마무리캠프 연습경기 만큼은 선수들이 더 능동적으로 행동하는 경험을 쌓길 바랐다.

류 감독은 "선수들이 창의적인 플레이를 해야 한다. 지시만 받아서 하면 수동적으로 될 수밖에 없다. 좋은 주자는 스스로 판단했을 때 가장 좋은 선택을 내린다. 베이스 코치 지시에 따라 움직이면 반 박자 늦는다"고 설명했다.

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류 감독은 현역 시절 '꾀돌이'라 불렸을 정도로 지능적인 선수였다.

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류 감독은 "물론 코치들이 러닝 사인만 주는 것은 아니기 때문에 실전에서는 이렇게 할 수 없다. 기본적으로 이 곳에 온 선수들은 성장이 필요한데 그 시간을 조금이라도 단축시키기 위한 방법이다. 야구를 좀 알고 하려면 스스로 생각하면서 할 줄 알아야 한다. 저는 그런 이미지를 조금이라도 심어주고 싶다"고 밝혔다.

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이어서 "스프링캠프에서는 당연히 이렇게 못한다. 내년 내후년이라도 가을 캠프에서는 해볼 만하다"고 덧붙였다.

한편 이날 선발 등판한 정우주는 2이닝 1실점으로 경기를 마쳤다. 1회초 실점했지만 2회초는 무난하게 정리했다.

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류 감독은 "(정)우주가 넥스트베이스를 다녀와서 김광삼 투수코치랑 지속적으로 피드백을 주고받았다. 올해 마음고생이 많았을텐데 2026년을 좋은 기억으로 마무리하자는 의미에서 2이닝 깔끔하게 던져줬으면 좋겠다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com