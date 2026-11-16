"'이도류' 의지 꺾는 건 범죄" VS "오타니도 사람이야"…처음으로 삐걱거린 日 월드클래스, 2027년 투타 겸업 '갑론을박'

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[스포츠조선 윤진만 기자]4년만에 미국 메이저리그(MLB) MVP를 놓친 '쇼타임' 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 '이도류'를 두고 갑론을박이 한창이다. 잔부상에 시달린 오타니에게 과연 무리한 롤을 계속 맡기는 게 나을지, 아니면 투수와 타자 중 한 쪽을 집중적으로 맡길지에 대해서다.

MLB닷컴은 16일(한국시각) '2027년 투타 겸업 선수로서의 오타니는 어떤 모습일까'라는 제하의 기사에서 오타니의 현재 상황을 꼼꼼하게 짚었다. 이 매체는 "오타니는 올해 왼쪽 무릎, 오른쪽 이완근(이두근) 부상을 비롯한 여러 부상이 겹치면서 후반기에 차질을 빚었다. 7월3일 이후로는 다시 마운드에 오르지 못했다. 8월 중순부터는 타격도 급격히 떨어졌다. 9월에는 부상자 명단에 올랐지만, 휴식을 취해도 상태는 크게 나아지지 않았고, 결국 포스트기간 대부분 기간에 별다른 활약을 펼치지 못했다"라고 전했다. 오타니가 악조건 속에서도 OPS + 143, ERA+ 237을 기록하며, 내셔널리그 MVP 투표에서 피트 크로우-암스트롱에 이어 2위를 차지했다는 점도 조명했다.

이 매체는 "다행히 오타니는 부상 치료를 위한 오프시즌 수술은 받지 않아도 되는 상황이다. 스프링 캠프가 시작될 무렵에는 완전히 건강한 상태로 복귀할 것으로 예상된다. 다저스는 향후 그를 더 지속 가능한 방식으로 관리하기 위해 2026년에 무엇이 문제였는지 면밀히 검토해야 할 것"이라며 "오타니가 '투타 겸업' 시즌을 온전한 컨디션으로 치를 수 있는 방법을 찾아내는 것은, 이번 오프시즌에 팀이 단행할 그 어떤 선수 영입이나 트레이드만큼이나 가치 있는 일"이라고 밝혔다.

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일단 오타니는 다음시즌에도 투타 겸업을 이어가겠다는 의사를 밝힌 상태다. 앤드루 프리드먼 다저스 야구 운영 부문 사장 또한 이를 지지하고 나섰다. 오타니를 다음시즌 초반 선발 로테이션에서 제외하거나, 구단 차원에서 휴식일을 더 많이 배치하는 등 '업무량'을 조절해야 한다는 게 현지에서 나오는 일반적인 견해. '롱런'을 위해서 투수를 완전히 접어야 한다고 주장하는 이들도 적지 않다. 이와 관련, 다저스 소식을 다루는 '다저스 네이션'은 이날 "부상으로 인해 오타니의 투타 겸업 커리어가 끝나는 상황만큼은 막아야 한다"면서도 "오타니가 지닌 '유니콘' 같은 능력을 보여주지 못하게 함으로써 치러야 할 대가는 훨씬 더 클 것이다. 오타니의 경이로운 자기 확신과 야심찬 추진력을 꺾어버리는 것은, 어떤 의미에선 '범죄'나 다름 없다"라고 말했다.

이 매체는 "오타니는 자신의 능력에 대한 남다른 자신감을 바탕으로, 세간의 반대에도 불구하고 투수이자 타자로서의 강점을 포기하지 않은 채 미국 진출을 강행했다"며 "그는 현대 야구의 통념이 틀렸음을 최고 수준의 실력으로 증명해 냈다"라고 했다. "향후 2~3년 사이에 상황이 더 악화된다면, 오타니 스스로도 더 이상 투타 겸업을 지속하기 어렵다는 사실을 깨닫게 될지도 모른다. 하지만 적어도 2027년과 2028년까지는 투구 수 제한이나 추가적인 휴식과 같이 어느 정도 관리가 필요한 환경 속에서라도, 그가 자기 자신답게 남을 수 있도록 자유를 보장해 줘야 한다. 그가 최상의 몸 상태를 갖추었을 때 보여주는 투타 양면에서의 능력은 그야말로 마법과도 같다"라고 했다.

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오타니가 투타 겸업 선수로 가장 완벽한 시즌을 보낸 건 MVP를 수상한 2022년이었다. 타자로 157경기, 투수로 커리어 하이인 166이닝을 소화했다. 당시 28세였던 오타니는 내년에 33세가 된다. 오타니는 13일 MVP 수상자 발표 방송에서 "포스트시즌을 포함해 답답한 시즌이었다. 지금 가장 중요한 것은 몸 상태를 다시 정상 궤도로 올려놓는 것"이라며 재기를 다짐했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com