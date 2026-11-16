'떠나면 어쩌려고' 양의지가 FA 신청을 했는데, 김원형 감독은 왜 안도했나 [미야자키 현장]

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회초 양의지가 역전 솔로홈런을 치고 김원형 감독에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 양의지의 개인 통산 300호 홈런이다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "양의지는 팀에 꼭 필요한 선수다."

두산 베어스 김원형 감독, 팀 간판 양의지의 FA 선언에 오히려 안도했을까.

KBO는 16일 FA 승인 선수를 공시했다. 그 명단에는 양의지가 있었다. 두산과 4+2년 총액 152억원 계약의 첫 4년이 지났고, FA 재자격 신분이 됐다.

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두산에 남으려면 플러스 2년 42억원 계약을 실행하면 되는데, 그걸 거절하고 FA 시장에 나왔는데 왜 김 감독은 안도를 할 수 있다는 것일까.

복잡한 사정이 있다. 양의지는 FA 신청을 하지 않고 구단에 방출을 요청할 권리까지 갖고 있었다. FA가 되면 타 팀 이적시 63억원의 보상금이 발생하는데, 방출이 되면 보상 없는 자유의 몸으로 비FA 다년 계약을 추진할 수 있었다.

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그러니 양의지의 FA 신청은 오히려 두산 잔류를 암시하는 것이었다. 아무리 뛰어난 선수라도 보상금 63억원을 주고 데려갈 팀은 없었다. 다만 양의지는 플러스 2년 계약을 해지하고, 두산과 새로운 계약을 맺기 위해 FA 신청을 한 것으로 보인다.

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16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김원형 감독이 1회 득점한 양의지를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

일본 미야자키 마무리 캠프에서 훈련을 지휘하고 있는 김 감독도 양의지의 FA 신청 소식을 들었다. 김 감독은 "아직 구단에서 정확하게 내용을 전해준 건 없다"면서도 "다만 양의지와의 협상이 잘 되고 있다는 얘기는 듣고 있었다. 그래서 양의지가 팀을 떠날 가능성은 적겠다는 생각은 하고 있었다"고 밝혔다.

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김 감독은 양의지가 있고, 없고 차이가 크냐는 질문에 "당연하다"고 강조하며 "팀이라면 신구 조화가 필요하다. 베테랑과 젊은 선수들의 밸런스가 이뤄져야 한다. 양의지, 정수빈, 양석환 등 베테랑 선수들이 있어야 팀 문화가 잘 정착된다. 어린 선수들이 선배들의 야구나 생활 등을 보고 배워야 한다. 그런 측면에서 양의지는 팀에 꼭 필요한 선수"라고 설명했다.

야구적으로도 마찬가지다. 양의지는 두산에서 유일하게 20개가 넘는 홈런을 친 타자다. 김 감독은 "양의지가 나이는 있지만, 타격 능력은 여전하다. 올해 타율이 많이 떨어졌지만 내년에 반등할 거라 본다. 키는 외국인 타자다. 강한 외국인 타자가 뒤에 있으면 양의지에 대한 견제가 분산될 것이다. 올해 주전으로 성장한 박준순, 김민석, 안재석 등 어린 선수들과의 시너지 효과도 날 것이다. 양의지는 팀에서 중요한 위치에 있는 선수다. 내년에도 기대를 하고 있다"고 말했다.

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미야자미(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com