'직장 폐쇄'가 '307억 포기'노시환 MLB 진출에 걸림돌? 5년전 사례는 다르게 말한다…"2021년 11월 FA 시장 활발했다"

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그사커(MLB)의 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 구단주들의 '직장 폐쇄(락아웃)'가 FA 시장의 활성화를 야기할 것이라는 보도가 나왔다.

미국 '야후스포츠'는 14일(이하 현지시각), 5년 전인 2021~2022년 직장 폐쇄 당시 사례를 토대로 올해 MLB FA 시장 판도를 예측했다. 노사협약은 다음달 1일 종료된다. 이 시한 전까지 새 협상이 타결되지 않으면 2일부터 직장 폐쇄에 돌입할 것이라는 전망이 지배적이다.

이 매체는 "5년 전, 직장 폐쇄로 인해 메이저리그 전반에 걸쳐 모든 선수 이동이 중단된 바 있다"며 "2021년 직장 폐쇄를 앞둔 며칠 동안 자유계약선수(FA) 시장에서 이례적으로 활발한 움직임이 나타났다. 새로운 단체협약이 타결된 3월10일까지 수개월간 모든 선수 이동이 멈추기 전, 많은 거물급 선수가 대형 계약을 체결했다"라고 보도했다.

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'야후스포츠'에 따르면, 로스 앳킨스 토론토 블루제이스 단장은 금주 초 라스베이거스에서 열린 단장 회의에서 "과거를 되돌아보면, 트레이드는 그리 많지 않았다"며 "(오히려)FA 계약이 활발했고, 초기부터 많은 자금이 투입됐다"라고 돌아봤다.

토론토의 케빈 가우스먼, 텍사스 레인저스의 코리 시거와 마커스 시미언, 디트로이트 타이거스의 하비에르 바에즈, 뉴욕 메츠의 맥스 슈어저, 시애틀 매리너스의 로비 레이 등이 2021년부터 2022년까지 장장 99일간 이어진 직장 폐쇄를 앞두고 신속하게 FA 이적한 주요 스타.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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필라델피아 필리스의 야구 운영 부문 사장인 데이브 돔브로스키는 "상황은 평소와 다름없이 진행되고 있다"며 "(단장 회의에서)모든 구단과 이야기를 나눌 기회가 있었는데, 이는 매년 이맘때면 있는 일이다. 몇몇 FA 선수들의 대리인들과도 대화를 나눴다. 이 역시 평범한 과정이다. 다만 앞으로 상황이 어떻게 전개될 지는 알 수 없다"라고 말했다.

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구단들이 선수단 개편이나 대규모 재정적 결정을 내리는 데 신중을 기할 것이라는 우려도 나돌지만, 돔브로스키는 "다른 구단(관계자)들과 이야기를 나눠보면 다들 계획대로 진행하고 있는 것 같다. 급박한 분위기는 느껴지지 않지만, 그렇다고 '상황을 지켜보기 위해 기다리겠다'고 말하는 사람도 없다"라고 현장 분위기를 전했다.

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5년 만에 같은 패턴이 반복된다면, MLB 빅리그 도전을 선언한 노시환에게도 적잖은 영향을 미칠 것으로 예상된다. MLS 사무국이 공지한 노시환의 포스팅 협상 마감 시각은 한국시각으로 12월 2일 오전 7시. 공교롭게 단체협약 만료일과 날짜가 같다.

베스트 시나리오는 노시환에게 관심을 보이는 MLB 구단이 5년 전 사례대로 FA 시장에 적극적으로 뛰어들어 남은 보름간 일사천리로 노시환 영입에 나서는 것이다. MLB닷컴은 이달 초 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스 등 4개 구단을 잠재적 행선지로 언급했다.

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다만 현지 반응이 뜨겁진 않다. MLB닷컴은 지난 7일 FA 시장에 나온 선수 전체의 등급을 5단계로 나눠 발표했는데, 이중 노시환은 누락됐다. 직장 폐쇄 전까지 입단이 확정되지 않으면, 기약 없는 기다림에 돌입해야 한다. 김광현은 2022년 직장폐쇄 여파로 오랜기간 MLB 구단과 협상을 벌이지 못하고 아쉬움 속 국내 리턴한 바 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com