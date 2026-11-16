롯데 정현수 동생 맞나, 180도 다르다...직접 확인한 살벌한 구위 "당장 필승조 가능" [미야자키 현장]

사진제공=두산 베어스

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "구위로는 당장 필승조다."

두산 베어스의 마무리 캠프가 차려진 일본 미야자키 아이비 스타디움. 그라운드와 불펜에 등번호가 없는 선수가 1명 눈에 띄었다.

주인공은 신인 정현우. 동의과학대 출신 투수로 두산이 신인드래프트 3라운드에 뽑은 유망주다.

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이번 캠프에는 1라운드 야수 김지우, 그리고 9라운드 대졸 외야수 이민준이 신인으로 참가했다. 원래 이천에서 훈련하는 신인 중 눈에 띈 4명, 투수 2명과 야수 2명이 합류할 예정이었는데 투수 1명은 부상을 당해 이렇게 3명이 일본행 비행기에 탑승했다.

정현우는 롯데 자이언츠 좌완 정현수의 친동생으로 먼저 이름을 알렸다. 야구 예능 출신 스타로 롯데의 새로운 필승조로 거듭난 정현수의 동생인 것만으로도 화제가 됐다.

사진제공=두산 베어스

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그런데 야구로 형을 넘어설 수도 있다. 완전 다르다. 형이 좌완 기교파라면, 동생은 우완 정통파다. 16일 불펜 피칭을 하는데, 그야말로 '살벌한' 구위를 과시했다. 투구수가 늘어나며 힘이 빠졌는지 제구가 흔들리기도 했지만, 직구 구위만큼은 압도적이었다. 슬라이더, 커브도 나쁘지 않았다.

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김원형 감독도 기대가 크다. 김 감독은 "마무리 캠프에 와 처음 봤는데, 좋다 보인다. 내가 바로 옆으로 가면 '오버' 할까봐 먼발치에서만 보는에, 슬쩍 봐도 구위가 좋다. 처음에는 조금 긴장하는 것 같더니, 점점 좋아지고 있다. 일단 체격 조건 자체가 좋다"고 호평했다.

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김 감독은 "단순 구위로만 보면 필승조로 갈 수도 있나"라는 질문에 "구위로만 보면 그렇다. 140km 후반대 구속이 나온다. 여기서 더 훈련하면 150km도 충분히 나올 수 있을 것 같다. 볼에 힘이 있다. 물론 경기에 나가 어떻게 던지는지는 봐야 한다. 하지만 가능성은 충분히 보인다"고 강조했다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com