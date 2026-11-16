스리런 쾅쾅! 정우주 1실점 + 릴레이 호투 한화, 미야자키서 롯데 9-1 대파 [미야자키 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 마무리캠프 연습경기서 롯데 자이언츠를 크게 이겼다.

한화는 16일 일본 미야자키 소켄구장에서 열린 롯데와 연습경기서 9대1로 완승했다.

양 팀은 유망주 위주로 타선을 짰다. 대신 한화는 마운드를 1군급으로 운용했다. 정우주 권민규 이교훈 박준영 황준서 강재민 등이 롯데 타선을 틀어막았다.

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한화는 정은원(2루수)-임종찬(우익수)-한지운(좌익수)-장규현(포수)-정민규(1루수)-최윤호(지명타자)-최유빈(유격수)-황영묵(3루수)-박상목(중견수)으로 라인업을 꾸렸다. 선발투수 정우주.

롯데는 한태양(유격수)-박찬형(3루수)-나승엽(1루수)-조세진(우익수)-유제모(중견수)-배종윤(좌익수)-박건우(포수)-이지훈(2루수)-임성준(지명타자)으로 맞섰다. 선발투수는 박세진.

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롯데가 선취점을 뽑았다. 1회초 1사 1루서 나승엽이 좌중간 적시 2루타를 폭발했다.

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한화도 곧바로 반격했다. 1회말 정은원 임종찬이 연속 안타를 쳤다. 2사 1, 2루서 정민규가 3점 홈런을 때렸다.

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정우주는 1회초 실점 후 2회를 무난하게 정리했다. 배종윤을 2루 땅볼로 잡았다. 박건우에게 볼넷을 줬다. 이지훈을 1루 파울플라이, 임성준을 3루 땅볼로 솎아냈다.

3-1로 앞선 한화는 2회말 1점을 추가했다.

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선두타자 황영묵이 볼넷 출루했다. 박상목이 삼진, 정은원이 중견수 뜬공. 임종찬이 1회에 이어 2회에도 안타를 쳤다. 2사 1, 2루서 한지운의 빗맞은 타구가 유격수 키를 살짝 넘어가며 적시타로 둔갑했다.

3회와 4회는 소강상태로 지나갔다.

롯데 두 번째 투수 김기준이 호투했다. 3회말 최윤호를 투수 땅볼, 최유빈을 좌익수 뜬공 아웃시켰다. 황영묵에게 내야안타를 맞았지만 박상목을 3루 땅볼로 막았다. 김기준은 4회말 첫 타자 정은원에게 안타를 맞았다. 김기준은 임종찬을 좌익수 뜬공으로 지웠다. 포수 박건우가 황영묵의 도루를 저지했다. 김기준은 한지운에게 삼진을 빼앗았다.

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한화는 5회말 롯데의 세 번째 투수 정우준을 괴롭혔다.

선두타자 장규현이 좌중간 2루타를 쳤다. 정민규의 중전 안타로 1, 3루. 최윤호가 우중월 3점 홈런을 폭발했다.

정우준은 피홈런 이후 안정을 찾았다. 최유빈 황영묵을 연속 범타 처리했다. 박상목에게 안타를 맞은 뒤 오재원을 유격수 땅볼로 잡았다.

강속구 투수 윤성빈도 건재를 과시했다. 1-7로 뒤진 8회말 2사 1루에 구원 등판했다. 연습투구부터 150㎞ 151㎞ 153㎞을 차례로 던지며 시동을 걸었다. 윤성빈은 156㎞ 패스트볼 2개로 2스트라이크를 잡았다.

하지만 이후에 공이 몰렸다. 2루타를 맞고 1실점, 2사 2루서 또 적시타를 맞고 2실점했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com