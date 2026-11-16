'낙방만 3차례' KIA가 살렸다, 육성선수 신화 꿈꾼다…"부모님께서 어렵겠다고, 수긍했죠"[인터뷰]

KIA 타이거즈 곽동효. 사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "부모님께서 이제 뒷바라지가 어려울 것 같다고 이야기하셔서, 수긍했어요."

외야수 곽동효에게 프로 무대는 멀게만 느껴졌다. 물금고 졸업을 앞두고 신청한 첫 KBO 신인드래프트에서 처음 지명 실패의 쓴맛을 봤다. 한일장신대에 진학한 곽동효는 2학년 때 얼리 드래프트로 한번 더 프로의 문을 두드렸으나 낙방했고, 4학년 졸업을 앞두고 3번째 도전했을 때도 끝내 지명되지 못했다.

곽동효가 야구를 포기해야 하나 싶던 순간 기회가 찾아왔다. KIA 타이거즈 스카우트로부터 입단 테스트 제의를 받았다. 당시 23세 이하 대표팀에 발탁된 곽동효의 플레이를 긍정적으로 지켜본 결과였다. 테스트 결과는 합격. 2026년 육성선수로 곽동효는 꿈꾸던 프로 유니폼을 드디어 입었다.

Advertisement

곽동효는 "솔직히 고등학교 때는 지명이 안 된 게 속상했지만, 대학교에 온 뒤로는 속상하지 않았다. 4학년 때도 마찬가지였다. 분하기보다는 4학년 때는 마지막 1년이라고 생각하고, 하고 싶은 것은 다 해보자고 했던 시즌이었다. 후회가 없었기 때문에 결과는 아쉬울지 몰라도 미련은 없었다"고 덤덤하게 되돌아봤다.

이미 가족과 야구를 그만두기로 대화를 나눈 상태에서 KIA의 입단 제의를 받아 더 극적이었다.

Advertisement

곽동효는 "4학년 들어가기 전부터 부모님과 이야기를 많이 했고, 이제는 뒷바라지가 어려울 것 같다고도 이야기하셨다. 나도 수긍했고, 그래서 후회 없이 야구를 했었다. 그러다 KIA 스카우트분이 U-23 대회 도중에 내게 오셔서 테스트를 한번 보게 해주겠다고 하셨다. 미리 들었으면 기쁘거나 설레는 마음이 컸을 텐데, 대회 끝나고 귀국한 다음 날 바로 테스트라고 하셔서 당황을 많이 했다. 테스트를 준비된 상태에서 잘 보여드려야 하는데, 체력이 안 되는 상태에서 테스트를 보니까 괜찮을지 긴장을 더 많이 했다"고 밝혔다.

Advertisement

테스트 결과는 합격. 입단 계약금도 없고, 프로야구선수 최저 연봉인 3000만원을 받아도 행복했다. 부모의 걱정을 덜고, 야구선수로 떳떳한 아들이 될 수 있었기 때문.

Advertisement

올해는 퓨처스리그에서 풀타임을 뛰었다. 74경기에서 타율 2할3푼(187타수 43안타), 출루율 0.342, 2홈런, 19타점을 기록했다. 출루 능력은 충분히 보여줬고, 수비와 주루에서 강점을 보였다.

울산 Fall-League에서는 한 단계 더 성장해 있었다. 곽동효는 9경기에서 타율 3할3푼3리(24타수 8안타), 2홈런, 7타점, OPS 1.060 맹활약을 펼쳤다. 만루 홈런까지 치며 화려하게 시즌을 마쳤고, 일본 오키나와 마무리캠프 명단에 이름을 올리며 처음으로 이범호 감독 앞에서 자신을 증명할 기회도 얻었다.

Advertisement

KIA 타이거즈 곽동효. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 곽동효(가운데)가 김연훈 외야 수비코치에게 훈련을 받고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

곽동효는 "1군 감독님과 코치님들 다 오셔서 지켜보는 자리니까. 마무리캠프 훈련량이 많아서 힘들어도 참고 티 안 내고 있다. 내 무기를 보여드릴 기회인 것 같아서 좋다"며 미소를 지었다.

울산에서 활약상과 관련해서는 "정규시즌이 아니다 보니까. 시즌 때 내가 해보고 싶었는데 못했던 것들을 시도했다. 진갑용 감독님께서 '왜 지금 너한테 1번타자를 맡겼는지 잘 생각해 봐'라고 메시지를 주셨다. 공격적으로 치되 콘택트 비중을 높이자는 생각으로 타석에 나섰고, 타이밍도 신경을 많이 쓰다 보니까 타석에서 여유도 생기고 변화구 대처도 되니까 좋은 결과가 있었던 것 같다"고 설명했다.

프로의 꿈은 이뤘으나 아직 1군까지는 멀게만 느껴진다. 당장은 만족할 수 없는 이유다.

Advertisement

곽동효는 "솔직히 쉽지 않았다. 4년제 대학을 나와서 나이(2002년생)도 있고, 군 문제를 해결하지 못한 상태다. 그만큼 짧은 시간 안에 보여줘야 한다는 생각에 간절한 마음이 드는 동시에 엄청 스트레스를 받으며 뛰었던 것 같다"고 고백했다.

올해 1군에서 대주자로 자리를 잡은 고졸 신인 김민규를 보며 어느 정도 해답을 얻었다.

곽동효는 "(김)민규를 보면서 동기부여가 많이 됐다. 같은 외야수기도 하고, 주력이나 수비 범위 등 나와 비슷한 선수라고 생각한다. 민규가 일단 주력 하나만으로도 1군에서 기회를 받는 것을 보면서 나도 어떤 한 가지 확실한 장점을 밀고 나가야 경쟁력이 있을 것 같다는 생각을 했다. 그러면서 방황하는 시간도 많이 줄었다"고 설명했다.

다음 목표는 1군 스프링캠프 합류다. 지난해 마무리캠프에서는 2022년 육성선수 박상준이 이범호 감독에게 눈도장을 찍어 올해 1군에서 기회를 얻었다.

곽동효는 "마무리캠프에서 감독님과 코치님들의 눈에 띄어서 계산이 서는 선수로 기억에 남았으면 좋겠다. 내년에 1군에 올라갈 수 있는 발판이 됐으면 한다. 그런 의미에서 마무리캠프 명단에 내 이름이 있는 것만으로도 좋았다. 빨리 1군에 올라갈 수 있게 최선을 다하겠다"고 힘줘 말했다.

KIA 타이거즈 곽동효. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com