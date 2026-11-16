日 넘지 못했지만 희망은 봤다, "구속 아닌 제구 중요…단기전 승산은 있다"

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 최원호 감독의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 최원호 감독의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

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[김포공항=스포츠조선 이종서 기자] "단기전에서는 승산이 있다."

최원호 감독이 이끄는 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀은 16일 김포공항을 통해 귀국했다.

준우승으로 마쳤지만, 많은 과제를 확인한 대회였다.

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이번 대회는 24세 이하(2002년 1월 1일 이후 출생) 또는 입단 3년차 이내(2024년 이후 입단) 선수와 함께, 와일드 카드로 29세 이하(1997년 1월 1일 이후 출생) 3명까지 참가 가능하다.

한국은 투수 최준용, 내야수 한동희, 외야수 김지찬을 와일드카드로 뽑았다.

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지난 1일 소집된 대표팀은 8일까지 국내에서 훈련을 한 뒤 9일 일본 도쿄로 출국했다.

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호주(7대8)와 일본(5대9)에 패배하면서 불안한 출발을 했지만, 대만을 6대4로 잡으면서 결승 진출에 성공했다.

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우여곡절이 많았던 만큼 대회 우승을 조준했지만, 일본에 1대5로 패배하면서 대회 3연속 준우승에 그쳤다.

무엇보다 일본을 상대로 13연패에 빠지는 등 격차를 제대로 확인하게 됐다.

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귀국 후 최 감독은 "우리가 어렵게 결승에 올라가서 일본을 꼭 한 번 이기고 싶었다. 결과가 그렇게 나오지 않아 선수단을 대표해 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 했다.

최 감독은 이어 "야수 쪽에서는 국제대회 경험이 있는 선수가 나온 반면에 투수 쪽에서는 사실 국제대회 경험이 적은 선수들이 많이 있었다. 그런 가운데 박정민 조동욱 김건우 김진욱 이로운 등 국제대회 경쟁력이 있다는 걸 충분히 보여줬던 경기가 된 거 같다. 또 많은 경기에 나서지 못했지만, 그래도 젊은 선수들이 도쿄돔 마운드에 오르면서 그런 경험이 내년 시즌 좋은 자양분이 될 것 같다"고 밝혔다.

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 한동희의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

일본과의 차이에 대해서는 '제구'를 들었다. 최 감독은 "우리나라에 아카데미가 많이 생기면서 유소년까지 스피드 향상에 비중을 많이 두고 있다. 몇 년사이에 150㎞가 넘는 투수가 많아진 건 사실"이라며 "그에 반해 제구적인 측면이 더 좋아지기 위해서는 감각을 향상할 수 있는 훈련이 필요하다. 프로에서도 구속에 많이 치우친 것 같은데 조금 더 정교한 피칭 훈련이 도입되어야 하지 않을까 싶다"고 했다.

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일본 투수에 묶였던 타선에 대해서는 "일본에서 나온 투수들은 NPB에서도 일본 타자들이 좋은 타격을 못하는 투수였다. 장기 레이스라면 레벨 차이가 있을 수 있지만, 국제대회 단기전에서는 우리도 에이스가 나간다면 충분히 승산이 있다고 생각한다"라며 "배운 것도 있지만 충분히 경쟁력이 있다고 생각한다. 타자들이 좋은 투수의 공을 경험한 게 큰 소득이지 않을까 싶다"고 이야기했다.

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 박재현과 김태형의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

이번 대회에서는 박시원 우강훈 김영우(이상 LG)는 15구 미만의 공을 던졌고, 김태형(KIA)은 등판하지 못했다. 최 감독은 "국가대항전이니 승리를 거둬야 하는 것도 사실"이라며 "못 나간 선수도 서운함이 있었을텐데 미안하다는 말을 전했다. 중간에 한일전도 있어서 순간순간 최상이라고 하는 선택을 4경기 동안 했는데 그 선택에 대한 아쉬움이 있는 것 같다"고 말했다.

김포공항=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com