"삼진→플라이→땅볼" '한국 특급' 김도영이 화들짝 놀랐다는데, 155km 강속구만의 문제는 아니었다

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 김도영의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 야구 대표팀 에이스 김도영(기아)이 한-일전에서 놀란 건 상대팀 에이스의 빠른 강속구만이 아니었다.

일본 매체 '디 앤스워'는 16일, 김도영이 지난 15일 도쿄돔에서 열린 일본과의 2026년 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전을 마치고 전한 '숙제'에 대해 보도했다. 이날 대한민국은 일본에 1대5로 패하며 대회 우승을 놓쳤다. 한국 타자들은 일본의 선발 투수 다카하시 히로토(주니치 드래건스)의 7이닝 1실점 호투에 쩔쩔맸다.

김도영도 예외는 아니었다. 2번타자 겸 3루수로 출전한 김도영은 1회 커터와 시속 155km 직구에 고전한 끝에 헛스윙 삼진을 당하고 말았다. '디 앤스워'는 "김도영은 당혹스러운 표정으로 더그아웃으로 돌아왔다"라고 당시 상황을 전했다. 올 시즌 프로야구에서 45개의 홈런을 쏘아올린 김도영은 전날 대만전에서 솔로로 대회 첫 홈런까지 터뜨렸으나, 이날은 이후 두 번의 타석에서도 각각 좌익수 플라이와 유격수 땅볼로 물러났다.

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김도영은 경기 후 다카하시의 투구에 대해 "우선 공 자체가 정말 빨랐다"라고 혀를 내둘렀다. 이어 "투구 동작(딜리버리)도 매우 빨라서 타이밍을 맞추기가 더 어려웠다"라고 토로했다. 이에 대해 '디 앤스워'는 "한국 타자들은 다카하시의 빠른 직구를 경계하고 있었지만, 그가 투구마다 템포를 변화시키는 방식에 더욱 허를 찔리고 말았다"라고 전했다.

AP연합뉴스

3월 월드베이스볼클래식(WBC)을 시작으로 정규 시즌 135경기, 9월 2026년 아이치-나고야아시안게임 금메달, 가을 포스트시즌으로 이어지는 긴 여정을 소화한 김도영은 "살면서 다시 이런 시즌을 경험할 수 있을까 싶을 정도로 정말 길게 느껴졌다. 하지만 힘들다고 느낀 적은 단 한 번도 없엇다. 몸도 확실히 더 성장한 것 같다"라고 2026시즌을 총평했다.

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기대를 밑돈 대회 활약상에 대해선 "앞으로 풀어야 할 숙제"라고 자평했다. "타석에서 변화를 어떻게 공략할지, 그리고 카운트 싸움이라는 '수 싸움'을 어떻게 더 잘 풀어갈지에 대해 더 공부해야 한다"라고 다짐했다.

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한편, 준우승을 차지한 야구 대표팀은 16일 김포국제공항을 통해 입국한 뒤 해산했다. 최원호 대표팀 감독은 "다카하시가 일본 타자들을 상대로 어제와 같은 투구를 했다면, 일본 타자들도 좋은 결과를 낼 수 있었을까 하는 생각이 든다"라며 평했다.

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이어 일본 야구와는 제구력에서 차이가 난다면서 "우리나라에 아카데미가 많이 생기면서 유소년까지 스피드 향상에 비중을 많이 두고 있다. 몇 년 사이에 150㎞가 넘는 투수가 많아진 건 사실"이라며 "그에 반해 제구적인 측면이 더 좋아지기 위해서는 감각을 향상할 수 있는 훈련이 필요하다. 프로에서도 구속에 많이 치우친 것 같은데 조금 더 정교한 피칭 훈련이 도입되어야 하지 않을까 싶다"고 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com