"나승엽 안 줘요" 벌써 트레이드 불가 선언! 이승엽처럼 커다오 → 롯데 이동욱 감독의 절대 신뢰 [미야자키 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "(나)승엽이 달라고 하면 안 줘요."

이동욱 롯데 자이언츠 감독이 나승엽(24)을 절대 신뢰했다. '국민타자' 이승엽처럼 커주길 희망했다.

나승엽은 올해 1군 풀타임을 뛰었지만 11월 마무리캠프에 차출됐다. 수비 약점을 보완하기 위해서다.

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나승엽은 고교 졸업 후 메이저리그 직행을 노렸을 정도로 천재성을 인정받았다. 나승엽 측은 2021 신인드래프트 당시 메이저리그 구단과 계약할 예정이니 지명 후보에서 제외해달라고 양해를 구했다. 그런데 롯데가 2라운드 지명권을 날릴 각오를 하고 나승엽을 뽑았다. 롯데는 나승엽을 적극적으로 설득해 계약에 성공했다.

나승엽은 공격적 재능을 증명했지만 수비가 미완성이었다. 이 감독은 나승엽이 실력이 부족한 게 아니라 발휘를 못하고 있다고 진단했다.

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이 감독은 지난 4일부터 시작된 일본 미야자키 마무리캠프서 나승엽에게 체계적이고 확실한 수비 매뉴얼을 부여했다.

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이 감독은 "방법론은 선수마다 다 다르다. 누가 무엇을 잘하고 어디가 부족한지 다르기 때문"이라고 짚었다.

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이어서 "나승엽 선수 같은 경우는 처음 자세부터 어떻게 호흡하고 첫 발을 어떻게 뛰고, 그 다음에 공이 왔을 때 바운드를 어떻게 측정하고, 잡고 나서 어떻게 던질까에 대한 방법론을 다 줬다"고 밝혔다.

기초부터 다시 배운다는 개념이 아니다. 이 감독은 "나승엽은 어린 시절 최고의 3루수였다. 다 할 줄 아는 것이다. 다만 확실하게 정립하기 위해 5단계로 루틴을 잘라줬다. 하나 하나 연결을 만들어 놓으면 첫 번째 두 번째 그리고 결국 다섯 번째까지 자동으로 나오게 된다"고 설명했다.

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나승엽은 심리적 부담도 컸다. 실책이 실점으로 연결되고 만회해야 한다는 마음이 강했다.

이 감독은 "하나 놓치면 잘해야지, 막아야지, 이렇게 해야지, 저렇게 해야지 생각 자체가 플레이를 압박한다"고 우려했다.

이 감독은 수비를 '식사'에 비유했다. 그는 "숟가락 들 때 숟가락 들어야지 생각하지 않는다. 자동적으로 들고 먹는다. 수비도 마찬가지다. '잘 잡아야 되는데', '잘 던져야 되는데' 생각이 안 들도록 자동화가 될 때까지 연습을 해야 한다"고 강조했다.

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무엇보다 나승엽이 긍정적으로 흡수하고 있다.

이 감독은 "제일 중요한 것은 나승엽이 이해를 하고 운동을 하고 있다는 점이다. 뭘 하는지 모르고 운동하면 본인 입으로 설명을 못한다. 스스로 알고 한다는 자체가 변화의 출발점이다. 그게 제일 변했다. 에러는 얼마든지 할 수 있다. 이 루틴 속에서 나오면 상관없다. 루틴대로 안했을때 에러가 나오면 지적사항"이라며 자신감을 줬다.

이 감독은 나승엽을 적극 기용할 계획이다.

이 감독은 "내년 주전 1루수로 세울 것이다. 메이저리그에서 신분조회까지 했던 친구다. 분명히 뭔가 있는 친구다. 중간에 뭔가 다른 게 들어가면서 바퀴가 잘 안 돌아갔다. 실력을 향상시키는게 아니라 제 자리에 갖다 놓는 것이다. 스물다섯이다. 지켜봐주시면 좋겠다"고 응원을 당부했다.

'판매 불가'까지 선언했다.

"(나)승엽이 달라고 하면 안 줘요. 이승엽 선수처럼 만들어야죠."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com