'문현빈 2루수' 사실상 4일이면 결판 → 류지현 감독이 기회 준 이유는 [미야자키 현장]

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 문현빈과 김도영이 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 문현빈이 타격훈련에 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 문현빈 포지션 변경건을 두고 고민을 길게 하지는 않을 전망이다. 마무리캠프 내에 결판을 내릴 것으로 보인다.

문현빈은 2026 APBC(아시아프로야구챔피언십)를 마치고 16일 일본 미야자키 한화 마무리캠프에 합류했다. 이날 롯데 자이언츠와 연습경기가 열린 소켄구장으로 바로 오려고 했지만 류 감독이 만류했다.

류 감독은 "오늘(16일) 야구장으로 온다는데 오지 말라고 했다. 어제까지 높은 긴장감 속에 있다가 아침부터 짐 싸가지고 왔다. 어차피 이동해서 쉬어야 한다. 숙소로 가라고 했다"며 웃었다.

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문현빈이 올해 풀타임을 치르고 국제대회도 뛰고 마무리캠프까지 가는 강행군을 자처한 데에는 이유가 있다.

문현빈이 본래 포지션인 2루수에서 다시 경쟁을 해보길 원했다. 문현빈은 2루수로 입단했다가 2026년 외야수로 전향했다.

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류 감독은 "(문)현빈이가 시즌 막바지에 2루 훈련을 다시 시작했다고 들었다. 일단 본인 생각인지 구단 생각인지 그것부터 확인했다. 현빈이가 '아직 2루수에 대한 미련이 있습니다'라고 말했다"고 돌아봤다.

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류 감독이 흔쾌히 허락했다. 단, 안 될 경우 깔끔하게 인정한다는 조건을 달았다.

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류 감독은 "11월까지만 해보자. 그리고 내년에 들어가서 갑자기 또 외야냐 내야냐 갈팡질팡하면 성장 안 된다. 한쪽으로 우리가 결정을 하자. 이렇게 약속을 하고 대표팀에 갔다"고 돌아봤다.

이제 문현빈은 마무리캠프 남은 기간 2루수 복귀 가능성을 타진한다. 시간이 많지 않다. 한화는 22일 귀국한다. 18일이 휴식일이다. 17일과 19일부터 21일까지 4일 훈련한다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 문현빈이 안타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

류 감독은 "따져보니까 4일이다. 4일 안에 2루수에 대한 부분을 저와 현빈이가 약속했던 훈련을 해볼 예정"이라고 밝혔다.

한화는 11월말 류 감독을 중심으로 선수단 전체 결산을 진행할 계획이다. 마무리캠프 성과를 바탕으로 내년 방향성을 이 자리에서 잡고 오프시즌에 돌입한다. 스프링캠프까지 선수들 개개인이 어떤 준비를 할지 구체화시켜주기 위해서다. 문현빈의 포지션도 이 회의에서 확정될 전망.

류 감독은 "문현빈 개인의 2루수 가능성만을 볼 수는 없다. 팀을 전체적으로 봐야 한다. 선수를 위해서 팀이 움직일 수는 없다. 어떤 조합이 가장 이길 가능성이 높은지 전체적으로 판단하겠다"고 강조했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com