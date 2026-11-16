147㎞ 콰악! 제구 되는 강속구가 나타났다! → 롯데 김기중, 선발이냐 불펜이냐. 어디든 좋다 [미야자키 현장]

미야자키(일본)=한동훈 기자

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 좌완 유망주 김기중(22)이 연습경기서 스피드와 제구력을 함께 뽐냈다.

김기중은 16일 일본 미야자키 소켄구장에서 열린 한화 이글스와 마무리캠프 연습경기에 구원 등판, 2이닝 무실점 호투했다.

김기중은 패스트볼 최고 147km의 날카로운 강속구를 꽂아넣었다. 스트라이크 비율이 포심 71.4% 투심 75%에 이르렀다. 공격적이고 과감한 투구로 눈길을 사로잡았다.

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경기 후 김기중은 "타자 세워놓고 오랜만에 실전이었다. 큰 어려움 없이 경기했다. 연습한 내용이 잘 나와서 만족스럽다. 더 발전해서 한국에 돌아갈 수 있으면 좋겠다"고 소감을 전했다.

이날 주안점은 스트라이크였다.

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김기중은 "코치님들께서 큰 틀을 잡아주셨다. 무조건 다 스트라이크 던지는 걸로 계획을 세웠다. 2스트라이크 이후에도 유인구 던지고 이런 것 없이 다 스트라이크를 던지기로 했다. 이를 명심하고 들어가다 보니까 결과도 좋았다"고 돌아봤다.

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김기중은 2023 신인드래프트 4라운드 전체 33번에 뽑힌 신예다. 올해 데뷔했다. 1군 8경기 7⅔이닝 1실점 평균자책점 1.17을 기록해 가능성을 보여줬다.

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마무리캠프에서는 초고속카메라와 트랙맨 등 첨단 장비를 활용해 기술적인 개선을 모색 중이다.

김기중은 "손 모양을 보면서 변화구 각도를 수정하고 트랙맨에 찍힌 점을 보면서 위치도 수정하고 있다. 내 손가락이나 손 각도가 어느 타이밍에 어떻게 힘이 들어가고 있는지 확인이 다 가능하다. 이런 점들을 통해 문제를 발견하고 변화구와 패스트볼 차이를 더 두려고 노력하고 있다"고 설명했다.

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사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

이외에 준비운동도 더 체계적으로 만들었다.

김기중은 "공을 던지기 전에 가동성 운동 시간이 굉장히 길게 잡혀 있다. 드라이브라인으로 플라이오볼을 던지거나 워터백으로 밸런스 잡는 연습, 고관절과 흉추 가동성 운동 등 방법이 엄청 많다. 지금 선수들 대부분이 이것저것 다 해보느라 루틴 시간이 길어졌는데 각자 자신에게 맞는 것을 찾아가며 축소해가는 단계다. 내가 꼭 필수로 해야 하는 것들을 찾아가고 있다"고 설명했다.

타자와 빠른 승부를 보는 투수가 되는 게 일단 목표다.

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김기중은 "1군에 처음 왔을 때에는 혼자 싸웠다. 타자와 쉽게 쉽게 4구 이내에 승부를 보면서 긴 이닝을 던지는 투수가 되고 싶다. 코치님들도 지나가는 말씀이시겠지만 선발투수 해야지 이런 느낌으로 이야기를 해주셔서 힘이 된다. 스프링캠프까지 이런 점에 포커스를 맞춰서 운동하겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com