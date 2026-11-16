日 상대 홈런 쳤는데 결승전 불발이라니…대표팀 캡틴의 한탄, "아무것도 못한 게 아쉬웠다"

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 한동희의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 한동희의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

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[김포공항=스포츠조선 이종서 기자] "다 같이 힘을 합쳐서 잘했다면 좋았을텐데…."

최원호 감독이 이끄는 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀은 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다.

한국은 예선전에서 호주와 일본에 패배했지만, 대만을 잡으면서 결승전 진출에 성공했다. 결승전에서 다시 일본을 만난 한국은 설욕을 다짐했지만, 1대5로 패배하면서 결국 대회 3연속 준우승에 머물렀다.

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한동희는 이번 대표팀에서 주장을 맡았다. 13일 열린 일본과의 예선전에서 홈런을 비롯해 2안타 2타점 2득점으로 활약했지만, 14일 대만전에서 3회말 오른손 부위에 공을 맞았다. 골절은 피했지만, 통증이 이어졌다. 결국 15일 일본과의 결승전에는 나오지 못했다.

귀국 후 인터뷰에서 한동희는 손 상태에 대해 "일단 18일에 한 번 확인해봐야할 것 같다. 뼈에는 이상이 없는 것 같다"고 이야기했다.

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이번 대회에서는 롯데 선수들의 활약이 유독 돋보였다. 한동희는 홈런을 쳤고, 투수 최준용과 박정민은 각각 3⅓이닝 2실점, 3이닝 2실점(1자책)을 기록했다. 박정민은 세이브도 올렸다.

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2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 한동희의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

한솥밥을 먹는 동료의 활약이 반가울 법도 했지만, 아쉬운 대회 성적에 한동희는 마냥 웃지 못했다. 한동희는 "소속팀 선수가 잘해서 기분이 좋다기 보다는 우리가 다같이 힘을 합쳐서 잘했으면 좋은 성적이 났을텐데 그러지 못한 부분이 아쉬웠다"라며 "결승전에 나가지 못해서 아무것도 못한 게 가장 아쉬웠다"고 말했다.

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비록 예기치 못한 부상이 있었지만, 한동희는 주장으로서 선수들을 잘 이끈 만큼 차기 대표팀으로서의 가능성을 충분히 보여줬다. 한동희는 "좋은 경험이라고 생각한다. 잘하는 선수들과 함께 호흡을 맞췄는데 후배들도 잘 따라주고 자신감도 많이 불어넣어주려고 파이팅도 많이 하고 그렇게 잘 지냈다"고 했다.

롯데는 현재 미야자키 휴가시에서 마무리캠프를 진행 중이다. 올 시즌을 마치고 김태형 감독과 결별한 롯데는 이동욱 감독을 새롭게 선임했다. 한동희는 마무리캠프가 아닌 일단 휴식을 취할 예정이다. 그는 "가기 전에 잘하고 오라고 하고 좋은 경험이 될 것이라고 말씀해주셨다. 이제 갔다와서는 마무리캠프에 합류해야 하는지 여쭤봤는데 쉬라고 하셨다"고 말했다.

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김포공항=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com