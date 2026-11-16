'이럴수가' 양키스 광주까지 왔는데, 日 김도영 영입설 나왔다…"대형 영입될 것" 美 전망

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 메이저리그 스카우터가 현장을 찾아 KIA 김도영을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 김민경 기자] "사토 데루아키는 과거 뉴욕 양키스가 자주 성사하곤 했던 대형 영입이 될 것이다."

3루수 보강을 노리는 뉴욕 양키스가 올겨울 빠르게 움직일 것으로 보인다. '일본의 김도영'으로 불리는 사토 데루아키가 주인공. 사토는 올겨울 포스팅 시스템으로 미국 메이저리그 진출을 노리는 일본프로야구(NPB) 선수 가운데 최대어다.

미국 매체 '헤비스포츠'는 16일(이하 한국시각) '사토를 영입하기 위해 많은 MLB 구단들이 치열하게 움직일 가능성이 크다. 양키스 역시 영입전에 뛰어들 유력한 팀 중 하나'라고 언급했다.

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양키스는 지난 8월 KIA 타이거즈 김도영을 직접 살피기 위해 광주까지 스카우트 주요 인사들을 파견해 눈길을 끌었다. 김도영과 계약을 염두에 둔 꽤 적극적인 관심이었다. 김도영은 롯데 자이언츠 선발투수 엘빈 로드리게스의 시속 155㎞ 강속구를 밀어치는 우월 역전 3점 홈런을 터트리며 쇼케이스를 제대로 했다.

하지만 김도영이 메이저리그에 도전하려면 아직 시간이 더 필요하다. 2028년 시즌 이후가 예상된다. 양키스는 당장 3루 보강이 시급하기에 먼저 시장에 나온 사토에게 적극적인 관심을 보이고 있다. 사토의 영입 성공 여부, 또 메이저리그에 성공적으로 안착하느냐에 따라 향후 김도영을 향한 양키스의 관심도 달라질 수 있다.

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미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 지난달 사토의 계약 규모를 5년 1억4000만 달러(약 1870억원)로 예상했다. 포스팅 시스템으로 메이저리그에 진출한 아시아 야수 역대 최고 금액이다. 현재는 이정후가 샌프란시스코 자이언츠와 계약한 6년 1억1300만 달러(약 1509억원)가 최고액이다. 적합한 행선지로는 양키스와 보스턴 레드삭스를 꼽았다.

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2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본 대표팀과 오릭스 버팔로스의 경기, 일본 사토가 타격을 하고 있다.오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.02/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

메이저리그 전직 단장 출신인 디애슬레틱의 짐 보든은 "나는 양키스가 사토와 계약하는 모습을 계속 그려왔다. 사토가 뉴욕에 완벽하게 어울리는 선수라고 생각하기 때문이다. 그는 3루수와 좌익수가 가능하고, 사토가 좌익수로 나선다면 양키스는 코디 벨린저를 중견수로 옮길 수 있다. 사토는 지난 2년 연속 NPB MVP를 차지했고, 지난 시즌에는 타격 3관왕까지 달성했다"고 평했다.

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헤비스포츠는 '사토에게 더 자연스럽고 양키스에 보강이 더욱 절실한 포지션은 3루수다. 라이언 맥마혼은 더 이상 핫코너의 주인이 아니라는 게 증명됐다. 결국 핵심은 사토의 타격 능력이다. 수비 배치는 영입한 뒤에 풀어갈 문제다. 사토는 과거 양키스가 자주 성사시킨 대형 영입이 될 것'이라고 바라봤다.

사토는 NPB 한신 타이거스에서 통산 803경기, 타율 2할7푼1리(2979타수 807안타), 163홈런, 518타점, OPS 0.851을 기록했다. 올 시즌 성적은 타율 3할6리(539타수 165안타), 39홈런, 106타점, OPS 0.991이다. 지난해 40홈런에 이어 2년 연속 30홈런 시즌에 생애 첫 3할 타율 시즌을 보냈다.

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김도영은 KBO 통산 493경기, 타율 3할1푼(1714타수 532안타), 100홈런, 320타점, OPS 0.958을 기록했다. 올 시즌은 타율 3할8리(496타수 153안타), 45홈런, 118타점, OPS 1.060을 기록, 생애 첫 홈런왕을 차지했다. 아울러 2024년 이후 개인 2번째 MVP 시즌을 바라보고 있다.

사토와 김도영은 같은 3루수로, 타격에 강점이 있어 비교되곤 했다. 사토의 계약 규모로 김도영의 향후 가치를 예상해 볼 수 있을 전망. 김도영은 내년부터 유격수로 전향하는데, 성공적인 시즌을 보내면 훨씬 큰 계약 규모를 기대하게 된다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 삼성의 득점 때 수비하는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com