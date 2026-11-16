'이것은 실화다' 일본야구 발칵 뒤집은 '좀비담배' 사건, 방출자 3인 적반하장 '오피셜', "구단이 명예 실추→손해배상 청구 검토"

야노 마사야 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'좀비 담배' 사건으로 방출된 트리오가 적반하장으로 구단에 사과를 요청했다. 한술 더 떠 손해배상까지 청구할 수 있다고 으름장을 놨다.

일본 매체 '데일리 스포츠'는 16일, 히로시마 도요 카프에서 최근 방출된 선수 3명이 '좀비 담배' 사건과 관련해 구단에 공식 요청서를 전달했다고 보도했다.

히로시마 소속이던 야노 마사야, 마에카와 세이타, 타무라 ??스케 등 3인의 법률 대리인은 지난 12일 히로시마 구단에 방출 사유 공개와 구단 차원의 사과를 요구하는 내용의 요청서를 전달한 것으로 드러났다.

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이들은 앞서 '좀비 담배'로 불리는 규제 약물 논란에 휘말려 구단으로부터 방출 통보를 받았다. '좀비 담배'는 전신마취 유도제 성분인 에토미데이트를 액상형 전자담배 용액에 몰래 혼합해 흡입하는 신종 변종 마약을 뜻한다.

'좀비 담배'는 이 약물 흡입시 몸을 제대로 가누지 못하고 좀비처럼 비틀거린다고 해서 붙여진 별칭이다.

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히로시마현 경찰은 야노와 마에카와에 대해 압수수색을 진행했고, 지난 9월 의약품의료기기법 위반 혐의로 검찰에 송치됐다. 코조노 카이토는 '좀비 담배' 판매책과 음식점에서 함께 찍힌 사진이 한 주간지에 공개돼 논란을 일으켰다.

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이에 구단은 지난달 1일 "신뢰 관계를 유지하기 어렵다"는 이유로 네 선수에게 방출을 통보했다. 이에 대해 선수측 변호인은 이번 요청의 주된 목적이 "실추된 명예를 회복하기 위한 것"이라며 선수들이 "지울 수 없는 타격을 입었다"라고 주장했다.

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한편, 마에카와, 야노, 타무라는 트라이아웃 참가해 재기를 노리고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com