멀리서 보면 김도영이다...18세 신인이 벌써 홈런 펑펑, 슈퍼스타와 너무 닮았네 [미야자키 현장]

사진제공=두산 베어스

Advertisement

Advertisement

[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "몸만 보면 김도영 느낌이다."

두산 베어스의 일본 미야자키 마무리 캠프. 시작부터 강훈이 예고됐었다. 올해 부진했던 타력 증강을 위해, 배팅 케이지만 7개를 설치해 돌린다. 선수들은 곡소리가 난다.

김원형 감독이 한 선수의 타격을 바라보며 흐뭇한 미소를 감추지 못했다. 그 주인공은 두산이 신인드래프트 전체 2순위로 야심차게 뽑은 대형 유망주 신인 김지우. 두산은 메이저리그 팀들의 제안을 마다하고 KBO리그 도전을 선택한 김지우에게 5억원이라는 계약금을 안겼다. 역대 우타 야수 최고 금액 신기록이다.

Advertisement

이래서 메이저리그 구단들이 관심을 가졌던 걸까. 아무리 연습 배팅이라지만 중앙 122m의 아이비 스타디움 펜스를 훌쩍 넘기는 홈런을 펑펑 때려냈다. 간결하지만 힘찬 스윙이 인상적이었다.

체형도 다부지고, 얼굴도 잘생겼다. 김 감독은 이런 김지우를 보며 "외형만 보면 딱 김도영과 비슷하다. 물론 야구를 그렇게 잘 할 수 있을지는 지켜봐야겠지만 말이다"라며 웃었다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

Advertisement

KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영은 올해 45홈런을 치며 홈런왕이 됐다. 그런데 체구는 그리 크지 않다. 키 1m83. 큰 근육이 아닌 '말 근육'의 느낌. 선천적인 힘보다, 타구에 힘을 실을 줄 아는 능력을 갖춘 케이스다.

Advertisement

김지우도 키 1m85에 우락부락하지 않다. 하지만 누가 봐도 탄탄하다는 느낌을 준다. 인터뷰를 위해 의자에 앉았는데, 허벅지 사이즈가 대단했다. 전형적 거포 스타일보다는, 중장거리 유형이다. 발도 제법 빠르다. 스타일은 분명 김도영과 닮았다. 포지션도 3루, 유격수다.

Advertisement

물론 조심스럽다. 김 감독은 "연습 배팅에서는 누구든 홈런을 칠 수 있다. 또 수비하는 것도 봐야 한다. 펑고 훈련은 잘 하지만, 실전은 또 다르다. 방망이는 당장 통할 수 있있어도 주전이 되려면 수비에서 확실한 모습을 보여줘야 한다"고 강조했다.

사진=김용 기자

두산은 올해 새롭게 주전 3루수가 된 안재석이 있다. 안재석도 수비에서 불안감은 있지만, 타격은 확실히 향상된 능력을 보여줬다. 때문에 스프링캠프까지 지켜보며 김지우의 활용법을 정할 예정이다. 그래도 김 감독은 "잠실을 홈으로 쓰는만큼 20홈런 정도 치며 활약해주면 정말 좋을 것이다. 뭔가 야구에 딱 맞는 느김의 외형이다. 정말 야구만 잘하면 엄청난 스타가 될 자질을 가진 선수"라며 밝은 미래를 기대했다.

Advertisement

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com