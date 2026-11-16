'노리던 타팀들 절망' FA 중견수 최대어 시장도 안나간다? "세부 조율만 남았다"

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 최지훈이 안타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[스포츠조선 나유리 기자]FA 자격을 취득한 외야수 최지훈이 원 소속팀 SSG 랜더스와 긍정적으로 협상을 진행하고 있다. 사실상 세부 조율만 남은 상황에서, 그를 노리던 타 구단들에게는 아쉬운 소식이 될 전망이다.

한국야구위원회(KBO)는 16일 2027년 FA 승인 선수 22명의 명단을 공시했다. SSG 출신 선수 중에서는 최지훈과 오태곤, 문승원까지 3명의 선수가 FA를 신청했다.

SSG 구단은 최지훈 뿐만 아니라 오태곤, 문승원까지 전부 잡겠다는 계산을 하고 있다. 선수들과의 협상이 순조롭게 흘러가야 결론을 낼 수 있지만, 구단은 이들 모두 팀에 필요한 선수들이라고 판단해 잡고 싶은 의지가 있다.

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특히 최지훈은 올해 FA 시장에서 중견수 최대어로 꼽힌다. FA를 신청한 선수들 중에 중견수 자원은 최지훈과 김호령, 정수빈, 배정대까지 4명이다. 시즌 중반까지는 김호령이 '커리어 하이' 시즌을 보내며 경쟁에서 가장 앞서는듯 했지만, 막판 페이스가 뚝 떨어졌다. 또 1992년생으로 이제 30대 중반에 접어드는 나이 역시 걸림돌이다. 다만, FA 등급제 기준 C등급을 취득하면서 타팀 이적에는 다소 유리해졌다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회말 1사 1만루 SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

SSG 구단은 내부 FA인 최지훈 측과 꾸준히 공감대를 형성해왔다. 선수 역시 구단에 대한 충성심이 있고, SSG도 올 시즌을 보내면서 큰 부상 없이 풀타임을 뛰어줄 수 있는 수비력 좋은 중견수인 최지훈에 대한 필요성을 다시 절감했다. 이미 비FA 다년 계약은 의미가 없어졌던 상황. 구단에서도 "반드시 잡고 싶다"는 의지를 일찌감치 피력하면서 공감대가 조금 더 빠르게 형성됐다.

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FA 계약은 17일부터 원 소속팀 포함 국내외 어느 구단과도 가능하지만, 최지훈이 가장 빨리 좋은 소식을 들려줄 확률이 크다. 사실상 기본적인 합의는 마무리 단계고, 세부 조율만 남았다. 구단 역시 "최대한 빨리 결론을 내고 싶다"며 속도를 내고 있다.

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다만 최지훈을 노려볼만 하던 타 구단들도 아쉬움 속에 협상 추이를 지켜보고 있다. 최지훈은 FA 등급제 기준으로 B등급. 보상을 떠나 확실한 외야 수비 보강이 필요한 구단들은 이번 FA 시장에 나올 다른 선수들보다도 최지훈이 가장 매력적이다. 그러나 최지훈과 SSG가 공감대를 형성하는 분위기가 만들어지면서, 시장에 나오지도 않고 문이 닫힐 확률이 생기고 말았다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com