2006 WBC에서 한국팀을 응원하던 응원 팻말. 스포츠조선DB

2006 WBC전 인터뷰 중인 이치로. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 고재완 기자] "'앞으로 30년은 일본을 이길 수 없겠구나'라고 느낄 정도로 이기고 싶다."

2006년 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 일본 야구의 아이콘 스즈키 이치로(53)가 던진 이른바 '30년 발언'이다. 당시 한국 언론과 야구팬들은 이 발언을 한국 야구를 깎아내리는 오만한 망언이라 규정했고, 이치로가 한국전에서 부진하자 그를 '입치료'라 조롱했다.

하지만 그로부터 20년이 지난 2026년 11월 15일. 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전에서 한국 야구대표팀이 일본에 1대5로 완패하며 프로 선수 참가 기준 '한일전 13연패'라는 치욕을 당하자, 이치로의 20년 전 도발은 뼈아픈 예언이자 잔혹한 현실이 돼 한국 야구의 뺨을 세차게 때리고 있다.

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한국 야구는 2015년 '프리미어12' 4강전에서 일본에 4대3으로 극적인 역전승을 거둔 이후, 무려 11년 동안 한일전에서 단 한 번의 승리도 맛보지 못했다. 이번 APBC 예선(5대9 패)과 결승전 완패를 포함해 1무13패라는 참담한 성적표다.

AP연합뉴스

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최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 이번 APBC 결승전에서 일본의 선발 다카하시 히로토의 7이닝 1실점 쾌투에 꽁꽁 묶였다. 김도영을 비롯한 주축 타자들은 시속 155㎞ 직구와 정교한 스플리터에 속수무책으로 헛스윙을 연발했다. 투수진 역시 김건우가 5회 무너지며 일찌감치 백기를 들었다. 일본의 압도적인 전력 앞에 한국 야구는 그야말로 '숨도 쉬지 못하고' 3대회 연속 준우승의 들러리로 전락했다.

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결과적으로 20년 전 이치로가 관용구처럼 뱉었던 "앞으로 30년은 상대가 안 되겠구나 하는 느낌을 주고 싶다"는 멘트는, 단순히 건방진 망언이 아니라 일본 야구가 한국을 상대로 보여준 '현실적인 목표치'에 가까워졌다.

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2006 WBC에 나선 이치로. 연합뉴스

2006 WBC에 나선 이치로(왼쪽)과 이승엽. 연합뉴스

그리고 현재는 이승엽 전 감독조차 이 암담한 현실을 인정했다. 이 전 감독은 지난 14일 서울 잠실야구장 레전드매치에 참여해 "사실 수준 차이가 크다. 이렇게 가면 힘들다. 앞으로 더 수준 차이가 날 것"이라며 한국 야구가 '심각' 단계에 이르렀다고 짚었다. "13번을 할 동안 한 번도 이기지 못했다는 것은 심각하게 받아들여야 한다"며 "이제 일본은 우리의 동반자가 아니다"라고 선을 그었다.

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우리가 이치로의 '30년' 발언을 비웃으며 과거의 영광과 '한국형 끈기 야구'에 취해 제자리걸음을 하는 동안, 일본은 탄탄한 아마추어 인프라를 바탕으로 메이저리그의 데이터와 과학적 훈련 시스템(바이오메카닉스)을 흡수하며 차원이 다른 레벨로 진화해 버린 것이다.

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 김도영의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 최원호 감독의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

하지만 정작 APBC 대표팀 사령탑의 생각은 달랐다. 최 감독은 16일 오후 김포국제공항을 통해 귀국하며 한일 양국의 격차를 묻는 질문에 "장기 레이스라면 레벨 차이가 있을 수 있지만, 국제대회 단기전에서는 우리도 에이스가 나간다면 충분히 승산이 있다고 생각한다"라며 "배운 것도 있지만 충분히 경쟁력이 있다고 생각한다"고 말했다.

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특출난 에이스의 어깨를 빌려 승리를 쥐어짜기보다는 실질적인 격차 줄이기에 힘써야 할 때라는 발언이 더 적절하지 않았을까.

한국 야구팬들은 이제 한일전을 두고 '라이벌'이라는 단어를 쓰는 것조차 부끄러워하고 있다. "아시안게임에서 일본 사회인 야구에게도 패하는 한국이 일본 프로야구(NPB)를 이길 수 없다", "이치로 시대에는 '파워의 한국, 기술의 일본'이라도 있었지만 지금은 완전히 일본이 격상됐다"는 팬들의 조롱 섞인 반응은 자존심이 상하지만 반박할 근거조차 없는 차가운 현실이다.

이치로가 예언했던 '30년' 중 20년이 흘렀다. 한국 야구가 국내에서의 인기에 도취돼 뼈를 깎는 쇄신과 기본기 강화, 첨단 육성 시스템 도입 등 근본적인 변화를 이뤄내지 못한다면, 남은 10년 뒤에도 우리는 이치로의 2006년 발언을 안주 삼아 씁쓸한 눈물만 삼키고 있을지도 모른다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com