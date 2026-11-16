'결단' KIA 역대 1위 대체자 확정, 예비 FA 주가 오르나…"당연히 시켜야죠"

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 8회 실점 위기를 넘긴 KIA 전상현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[스포츠조선 김민경 기자] "당연히 마무리를 시켜야 하지 않을까요."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 다음 시즌 마무리투수로 전상현을 확정했다. 다음 달이면 구단 역대 세이브 1위인 정해영(150세이브)이 상무에 입대한다. 올 시즌 초반 정해영이 부진한 틈에 마무리 대체자 찾기에 나섰고, 성영탁 이의리가 합격점을 받지 못한 가운데 전상현이 시즌 막바지 마무리 임무를 완벽히 해냈다.

전상현은 올 시즌 46경기에서 4승, 4세이브, 15홀드, 46⅓이닝, 평균자책점 2.33을 기록했다. 지난 4월 늑간근 미세 손상 진단을 받고 2개월 넘게 자리를 비웠지만, 복귀 이후로는 필승조로 또 마무리투수로 안정감을 보여줬다.

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이 감독은 "(전)상현이를 당연히 내년에 마무리를 시켜야 하지 않을까 생각한다. (정)해영이가 없으니까. 선발이 지금 고민이다. (이)의리는 일단 선발로 준비하게 하고, 안 좋으면 올해처럼 불펜으로 데려올 생각이다. 처음부터 불펜을 준비하면 선발로는 아예 못 들어가니까. 선발로 투구 수를 맞추게 한 뒤에 한번 보겠다"고 설명했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 투구하고 있는 KIA 전상현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. KIA가 LG에 승리했다. KIA 전상현과 하이파이브를 나누고 있는 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

전상현은 포스트시즌 호투로 이 감독에게 완벽히 눈도장을 찍었다. LG 트윈스와 준플레이오프 2경기에서 2세이브, 2⅔이닝 무실점 완벽투를 펼쳤고, 삼성 라이온즈와 플레이오프에서도 3경기, 1세이브, 4⅔이닝 무실점 역투를 펼쳤다.

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전상현 없이는 KIA의 정규시즌 3위도, 플레이오프 진출도 없었다. 전상현이 멀티이닝도 마다하지 않는 헌신과 함께 강력한 구위와 배짱을 보여줬기에 KIA는 잡아야 할 경기를 잡아내며 기대 이상의 결과를 낼 수 있었다.

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이미 전상현은 타이거즈 역사를 쓴 선수다. 대구상원고를 졸업하고 2016년 4라운드 38순위로 KIA에 입단해 통산 124홀드를 기록했다. 타이거즈 역대 최초로 100홀드를 달성한 투수다. 정해영이 마무리투수로 장기 집권하는 바람에 세이브는 30개지만, 셋업맨으로 빼어난 안정감을 꾸준히 보여줬다.

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전상현은 내년 시즌을 마치면 생애 첫 FA 자격을 얻는다. 마무리투수로 풀타임을 잘 치르면, 몸값은 지금보다 훨씬 오를 전망이다. 최근 S급 불펜투수가 시장에 잘 풀리지 않는 상황이라 수요가 많을 수 있다.

전상현의 올해 연봉은 3억1000만원이었다. 부상 탓에 경기 수는 적지만, 시즌 막바지 활약상과 예비 FA 프리미엄을 반영해 꽤 인상될 것으로 예상된다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA가 4대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 전상현 김태군 배터리의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com