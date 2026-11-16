8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 깃발을 들고 그라운드를 도는 삼성 선수들. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 5차전 MVP 원태인이 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 고재완 기자] 12년 만에 한국시리즈(KS) 정상의 환희를 맛본 삼성 라이온즈. 하지만 우승 샴페인이 채 마르기도 전에 '왕조 재건'의 핵심인 투타 기둥이 동시에 자유계약선수(FA) 시장으로 쏟아져 나왔다.

한국야구위원회(KBO)가 16일 공시한 22명의 FA 승인 선수 명단에는 2026시즌 KS MVP 구자욱(31)과 '푸른 피의 에이스' 원태인(24)의 이름이 선명하게 새겨져 있었다. 17일부터 해외 구단을 포함한 모든 구단과의 협상이 전면 개방되는 가운데, 삼성 프런트의 앞에는 두 프랜차이즈 스타를 붙잡기 위한 세 가지 거대한 산이 버티고 있다.

가장 큰 변수는 선수들의 해외 무대 도전에 대한 의지다. 단순한 '몸값 올리기용' 언론 플레이가 아니다. 올 시즌 타율 3할7푼1리로 타격왕에 오르고 KS에서 5할 맹타를 휘두른 구자욱은 일찌감치 "미국 무대에 도전하고 싶다"는 뜻을 밝히며 현지 에이전트 선임까지 마쳤다. 정규시즌 부상을 딛고 KS 5차전 선발로 우승을 확정 지었던 에이스 원태인 역시 우승 직후 "올 시즌 너무 부족해서 시즌 중엔 밝히지 못했지만, 해외 에이전트를 선임해 뒀다"고 털어놨다.

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미국 메이저리그(MLB) 노사협약 만료(12월 2일) 변수가 있지만, 원태인의 경우 일본프로야구(NPB) 진출까지 폭넓게 고려하고 있어 해외 구단들의 오퍼가 구체화할 경우 삼성과의 잔류 협상은 걷잡을 수 없는 장기전으로 빠져들 수 있다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 깃발을 들고 그라운드를 도는 삼성 선수들. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

두 선수의 A등급 보상 규정(전년도 연봉 200%+보상선수 1명 또는 연봉 300%)이 꽤 묵직하지만, 타 구단들의 관심은 상상을 초월한다. 수도권 구단의 한 고위 관계자는 "구자욱이 1순위지만 못 잡으면 원태인 영입도 고려 중이다. 향후 1~2년간 이만한 S급 선수들이 시장에 나오지 않는다"고 귀띔했다.

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특히 2023시즌 이후 외부 FA 영입에 지갑을 닫았던 롯데 자이언츠의 행보가 심상치 않다. 당시 영입했던 유강남, 노진혁, 한현희의 계약이 모두 종료되어 일반 계약으로 전환됐고, 내년도 샐러리캡 상한액이 151억1709만 원으로 약 7억 원가량 늘어나며 자금 운용의 숨통이 트였다. 존재감 뚜렷한 스타 플레이어에 목마른 롯데를 비롯해 우승권 전력 강화를 노리는 타 구단들이 '묻지 마 베팅'에 나설 경우, 두 선수의 몸값은 순식간에 폭등할 수밖에 없다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 원태인이 박진만 감독과 포옹을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회초 2사 1,2루 원태인이 김현수를 내야땅볼로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

삼성 구단 입장에서는 현실적인 돈 문제, 즉 '샐러리캡(경쟁균형세)'이라는 거대한 장벽에 직면해 있다. 구자욱(5년 120억 원 비FA 다년 계약 종료)과 원태인 두 명의 초대형 FA 계약을 감당하는 것만으로도 벅찬데, 외국인 선수 샐러리캡 문제까지 겹쳤다. 가을야구를 지배했던 투수 아리엘 후라도(170만 달러)와 디아즈(160만 달러)의 기존 몸값만 330만 달러다. 내년도 외인 샐러리캡 상한액이 460만 달러임을 고려하면, '우승 청부사' 크리스 페덱에게 줄 수 있는 돈은 고작 130만 달러 남짓이다. 이미 빅리그 구단들이 저비용 고효율 매물인 페덱을 노리고 있어, 외국인 선수 구성부터 난항이 예상된다.

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삼성 이종열 단장은 "구자욱과 원태인 모두 꼭 필요한 선수들이다. 잡기 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 이 단장은 과거 크리스 페덱을 전격 영입하는 등 과감하고 빠른 결단력으로 찬사를 받은 바 있다.

"둘 다 삼성의 피가 흐른다"는 박진만 감독의 기대처럼, 과연 이종열 단장이 샐러리캡의 현실적 한계와 해외 진출의 유혹, 타 구단의 거센 머니게임을 모두 뚫어내고 '푸른 피의 에이스'들을 대구에 주저앉힐 수 있을까. 이래저래 삼성의 계산기는 복잡하다. 역대급 '쩐의 전쟁'은 오늘(17일)부터 시작한다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회초 2사 2루 후라도가 이정훈을 1루 땅볼로 잡아내 이닝을 끝내며 자신의 이름을 연호하는 팬들을 향해 박수를 보내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

고재완 기자 star77@sportschosun.com