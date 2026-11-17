정재근 기자

허상욱 기자

지난해 주니치 2군 마무리 캠프에 참가했던 LG 선수들. 사진제공=LG 트윈스

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작년 11월 일본 구단의 2군 캠프에 파견됐던 유망주. 그곳에서 라이브 배팅으로 맞붙었던 일본 에이스와 1년 후 대표 선수로서 도쿄돔에서 다시 만나는 꿈 같은 일이 일어났다. LG 트윈스 문정빈(23)이 그 주인공이다.

지난 15일 열린 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 결승전. 한국과 일본이 맞붙은 이 경기에서 일본은 주니치 드래곤즈의 다카하시 히로토(24)가 선발 마운드에 올랐다.

APBC는 24세 이하와 입단 3년 차 이하를 중심으로 한 젊은 선수들을 대상으로 하는 대회다. 다카하시는 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 대표팀에도 참가한 일본을 대표하는 우완 투수 중 한 명이기도 하다. 다카하시는 지난해 11월 한국과의 평가전에 앞서 잠시 소속팀의 2군 마무리 캠프에 참가했었는데 그 자리에 문정빈도 있었다.

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"라이브 배팅에서 다카하시 투수와 만났습니다. 먼저 좌측에 파울 홈런을 쳤고, 그다음에는 우익수 플라이가 됐습니다. 그때의 대결은 잘 기억하고 있고 영상도 갖고 있습니다."

2025년 11월 2일. 다카하시는 라이브 배팅에서 타자 14명을 상대로 60구를 던졌다. 그중 한 명이 문정빈이었다.

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문정빈은 육성선수 생활과 군 입대를 거쳐 프로 4년 차였던 지난해 1군 데뷔를 이뤘다. 21경기에 출전해 타율 1할6푼7리(30타수 5안타) 2홈런을 기록했지만, 올시즌엔 91경기에서 타율 2할7푼7리, 19홈런, 66타점을 기록했다. 팀의 4번 타자를 맡을 정도로 성장했다. APBC 대표팀에도 선발돼 태극마크를 달고 다카하시와 진짜 대결하게 됐다.

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한일 결승전에 6번 타자로 선발 출전한 문정빈은 0-1로 뒤진 2회초 1사 1루에서 다카하시와 맞붙었다.

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초구 152㎞ 직구는 낮은 코스로 들어온 볼이었다. 2구째 155㎞ 직구는 땅볼 타구가 파울이 됐다. 빠른 직구에 타이밍을 맞추려는 문정빈을 상대로 일본 배터리는 3구째 바깥쪽 커터를 선택했다. 문정빈은 헛스윙했고 카운트는 1B2S가 됐다.

이때 문정빈은 타이밍을 잡는 방법을 바꿨다. 배트를 약간 흔들면서 대응하기도 했다. 한편 다카하시는 투구 동작에 들어가는 시간을 공 하나하나 다르게 가져가며 타자가 타이밍을 맞추지 못하도록 했다. 이번 APBC에서는 주자가 있을 때 피치 클락을 적용하지 않는다는 규정을 다카하시는 잘 활용했다.

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타카하시는 4구째에도 바깥쪽에 커터를 던졌고, 문정빈은 헛스윙 삼진을 당했다. 5회 초 선두 타자로 나섰을 때의 두 번째 대결에서도 배터리는 비슷한 볼 배합을 선택했고, 문정빈은 다시 헛스윙 삼진으로 물러났다.

문정빈은 다카하시와의 첫 번째 대결에 대해 "(주자가 없을 때와 달리) 킥 동작이 너무 빨랐어요"라고 말했다. 또 다카하시의 투구 전반에 대해서는 "구위도 좋아서 상대하기 어려웠습니다. 역시 일본 대표 선수라고 느꼈습니다"라고 말했다.

문정빈은 다카하시와 연령 제한이 있는 APBC였기에 만날 수 있었다. 차세대 주역들이 국제무대에서 경험을 쌓고 서로의 기량을 확인하는 APBC의 의미를 느끼게 한 둘의 맞대결이었다.

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<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>