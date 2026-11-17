KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] "(김)도영이 형처럼 치고 싶어?"

이범호 KIA 타이거즈 감독이 일본 오키나와 마무리캠프에서 신인 이호민의 타격을 지도하다 툭 던진 말이다. 김도영은 KIA는 물론, 현재 KBO리그에서 타격이 가장 좋은 선수로 평가받는다. 너무도 당연한 말에 이호민은 고개를 끄덕였다.

그러자 이 감독의 일침이 이어졌다. 김도영과 같은 리그 최정상급 선수가 되기 위해서는 지금부터 잘 다듬어야 한다는 메시지였다.

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이호민은 "감독님께서 도영이 형처럼 치려면 많은 준비가 필요하고, 도영이 형은 어릴 때부터 준비가 돼 있었다고 하셨다. 그래서 나도 자세부터 고치려 노력하고 있다"고 밝혔다.

KIA는 2027년 1라운드 전체 3순위로 이호민을 지명했다. '리틀 이대호'로 불리고, 18세 이하 야구대표팀 4번타자를 맡는 등 타격에 강점을 보였다. 김도영이 다음 시즌부터 유격수 전향을 준비하고 있어 차기 3루수로 이호민이 더 기대를 모았다.

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구단은 이호민을 우타 거포 3루수를 기대하고 뽑았는데, 빨리 1군에서 보려면 이호민을 1루수로 기용해야 한다는 현장의 목소리도 나오고 있다. 지금은 3루수와 1루수 훈련을 모두 받으며 가능성을 모두 열어둔 상태다.

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호기롭게 오키나와행 비행기에 오른 신인들은 상상 이상의 훈련량에 다들 놀랐다.

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이호민은 "훈련량도 그렇고, 분위기도 아마추어 때랑 달라서 약간 긍정적인 쪽으로 놀랐다. 1군에서 뛰던 선배님들의 플레이를 보면서 '아 나는 아직 부족하구나. 더 해야겠다'는 생각이 들었다. 열심히 따라가려 하고 있는데, 아직은 많이 부족한 것 같다"고 담담하게 이야기했다.

이범호 감독은 꾸준히 이호민과 1대1 타격 지도를 이어 갔다. 그만큼 구단이 기대하는 선수기도 하지만, 수정할 게 많이 보인다는 뜻이기도 하다.

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이호민은 "학생 때 치던 타격폼으로는 구위가 좋은 프로 투수들을 만났을 때 대처하기 어렵다고 판단하시는 것 같다. 조금 더 디테일한 것들을 잡으면 더 크게 성장할 수 있다고 생각하시는 것 같다. 감독님께서 직접 가르쳐 주시니까 감사하다. 끝내시려는 것 같으면 계속 물어보면서 더 답을 얻으려고 하고 있다"고 했다.

KIA 타이거즈 신인 이호민(왼쪽)과 이범호 감독이 1대1 타격 훈련을 하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

이 감독은 이호민에게 꾸준히 "스탠스가 길다"고 지적했다.

이호민은 "다리가 많이 나가면 나갈수록 중심 이동이 많아지니까. 중심이 흔들린다는 지적을 받았다. 제자리에서 놓고 쳐야 힘 전달도 한번에 되고, 흔들리지 않게 일정한 타격을 할 수 있을 것 같다고 하셨다. 그래서 지금 제자리에서 치는 연습을 열심히 하고 있다"고 설명했다.

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이호민은 또 "감독님께서 가르쳐 주시는 것은 아무나 안 주는 귀한 기회라고 생각한다. 가르침을 주시는 것을 무한한 영광으로 생각하고 있다. 내일도 모레도 계속 봐주셨으면 하는 마음"이라고 덧붙이며 미소를 지었다.

마무리캠프 중반에 접어든 지금, 훈련에 뒤처지지 않는 것만으로도 일단 성공으로 여기고 있다. 매일 시작을 알리는 러닝 훈련에서는 10위권 안에 들며 악착같이 선배들을 따라가고 있다.

이호민은 "훈련 스케줄이 많이 빡빡하긴 하지만, 처지지 않고 다치지 않고 있어 다행이다. 기술 훈련은 지금 많이 하고 있기 때문에 더 성장할 수 있을 것 같고, 체력도 많이 좋아지고 있는 것 같다"고 했다.

큰 기대와 관심을 받고 KIA에 입단한 만큼 들뜨지 않고 겸손하게 배우되 경쟁에서 밀리고 싶지 않은 욕심도 있다.

이호민은 "프로에 들어왔다고 다 되는 것은 아니라고 생각한다. 1군에서 올라가서 경기에 뛰고, 또 성장하기까지 하루도 편하게 생활할 날이 없을 것이라 예상하고 왔다. 조금 더 겸손한 자세로 배우는 게 가장 중요할 것 같다. 그리고 이렇게 온 기회를 놓칠 수는 없다고 생각한다. 준비를 잘해야 할 것 같고, 일단 미래를 생각하는 것보다 마무리캠프에서 하루하루에 집중하며 현재를 잘 보내야 할 것 같다"고 강조했다.

KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com