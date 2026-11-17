"내년 한 살 더 먹는 LAD, 주전 9명중 8명이 30代", 오타니가 DH 꽉 잡고 있으니...'로스터 경직성'

LA 다저스 오타니 쇼헤이와 프레디 프리먼은 내년 나이가 각각 33세, 37세다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스는 로스터 노쇠화가 가장 뚜렷한 팀이다. 물론 단순히 나이가 많다는 점에서 그렇다. 하지만 내년이면 주전들은 또 한 살을 먹게 된다. 아무리 슈퍼스타들이라고 해도 세월에는 장사가 없다.

MLB.com은 16일(이하 한국시각) 나이와 관련한 다저스의 로스터 과제를 진단하는 기사에서 '이번 겨울 다저스의 기존 베테랑들은 한 살을 더 먹게 되고 더 베테랑이 될 것인데, 백업 선수인 미겔 로하스(은퇴)와 몇 개월 뒤 1년 계약을 할 것으로 예상되는 FA 키케 에르난데스를 제외하면, 야수진 대부분이 그대로 다저스 라인업을 구축할 것'이라며 '오는 1월엔 카일 터커가 30세가 되는 등 내년 주전 라인업 중 20대 선수는 26세의 앤디 파헤스 밖에 없다'고 전했다.

내년 7월 기준 포지션별 나이를 보면 포수 윌 스미스가 32세, 1루수 프레디 프리먼이 37세, 2루수 토미 에드먼은 32세, 3루수 맥스 먼시는 36세, 유격수 무키 베츠가 34세, 좌익수 테오스카 에르난데스가 34세, 중견수 파헤스가 26세, 우익수 터커는 30세, 그리고 지명타자 오타니 쇼헤이가 33세다.

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호스웨이 더파울라. UPI연합뉴스

다저스로서는 이번 겨울 이들을 언제가는 대체할 젊은 피를 수혈할 필요가 있다. 내년 시즌부터는 베테랑들과 신진 세력의 적절한 조화로 로스터를 구성해야 한다는 목소리가 커지는 이유다.

그런데 이 가운데 오타니는 그 위치가 확고부동하다. 그가 부상자 명단(IL)에 오르지 않는 이상 '잉여 지명타자'는 필요가 없다. 지난 9월 무릎과 이두근 통증으로 오타니가 다저스 이적 후 처음으로 IL에 등재됐을 때 더블A에서 긴급 호출한 호스웨이 더파울라가 지명타자로 9경기를 뛰었는데, 이는 아주 드문 경우다.

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MLB.com은 오타니와 관련한 다저스의 로스터 상황에서 3가지 이슈가 던져질 수 있다고 진단했다.

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맥스 먼시. AFP연합뉴스

우선 프리먼과 먼시, 즉 코너인필드 주전들의 나이가 35세를 넘어섰다. 두 선수 올해 해당 포지션을 맡아 합계 1211타석을 소화했다. 이는 1969년 이후 1루와 3루에 35세 이상의 선수가 기용돼 소화한 시즌 합계 타석수 부문에서 2위다. 이 부문 1위는 1985년 샌디에이고 파드리스로 그해 1루수 스티브 가비(36)와 3루수 크레이그 네틀스(40), 백업인 커트 베바쿠아(38)가 합계 1343타석에 섰다.

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2001년에는 애리조나 다이아몬드백스 1루수 마크 그레이스(37)와 3루수 맷 윌리엄스(35)가 합계 1142타석에 들어갔다. 애리조나는 그해 창단 첫 월드시리즈 우승을 차지했다. 다저스가 프리먼과 먼시를 해당 포지션에 두고 월드시리즈 정상을 탈환할 수 있을 것이냐가 첫 이슈라는 얘기다.

두 번째 이슈는 수비가 약한 더파울라의 활용 방안이다. 어차피 오타니 때문에 그를 주전 지명타자로 기용할 수는 없다. 결국 수비력을 향상시켜 좌익수로 쓰는 방안이 최선의 선택이다. 기존 좌익수 테오스카를 트레이드할 수 있다는 전망이 나오는 이유다. 더파울라는 이번 오프시즌 골드글러브 수상 경력의 재키 브래들리 주니어와 NPB 경력도 갖고 있는 알렉스 오초아로부터 수비 지도를 받기로 했다. 그래도 수비력이 나아지지 않다면, 더파울라는 강력한 방망이 솜씨에도 불구 벤치를 지킬 수밖에 없을 것이다.

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왼쪽부터 키케 에르난데스, 토미 에드먼, 돌튼 러싱. AP연합뉴스

세 번째 이슈는 백업 포수 돌튼 러싱의 불안한 몸상태다. 하지만 그는 지난 10월 팔꿈치 수술을 받아 적어도 내년 시즌 전반기까지는 타자로만 활약할 수 있다. 그런데 자리가 없다. 지명타자는 엄두도 내지 못한다. 결국 대타 요원으로 빅리그 로스터에 남거나 그게 아깝다면 트리플A로 내려가야 한다.

이 세 가지 이슈를 종합하면 프리먼, 먼시, 더파울라, 테오스카, 러싱 등 가끔씩 지명타자로 출전해 체력 안배를 해야 할 타자들이 오타니 때문에 풀시즌을 수비를 겸하며 출전해야 하는 까닭으로 부담스러울 수 있다는 것이다.

MLB.com은 '야구라는 스포츠가 점점 더 젊고, 빠르고, 운동 능력을 중시하는 방향으로 변화하고 있다는 점을 결코 간과할 수는 없는데, 다저스는 이러한 변화 속에서 성공을 거둘 방법을 찾아내야 한다. 진화하는 야구의 흐름이 이를 요구하고 있기 때문'이라고 조언했다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com