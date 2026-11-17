2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 최원호 감독의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 최원호 감독의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

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[스포츠조선 윤진만 기자]최원호 대한민국 야구대표팀 감독이 결국 고개를 숙였다. 진정성을 담아 야구팬, 그리고 기회를 잡지 못한 선수들에게 미안함을 전했다.

2026년 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 아쉽게 준우승에 그친 한국 대표팀의 수장 최 감독은 16일 김포국제공항에서 진행한 귀국 인터뷰에서 "우리가 어렵게 결승에 올라간 만큼 일본을 꼭 한 번 이기고 싶었다"며 "결과가 그렇게 나오지 않아 선수단을 대표해 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"라고 말했다. 지난 12일 호주와의 예선 첫 경기에서 7대8로 패한 뒤 "박정민(롯데)을 길게 끌고 간 것이 결국 패인이다. 내 실수"라고 자책했다. 결국 이번 대회는 반성으로 시작해 반성으로 끝났다.

한국은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 APBC 결승전에서 일본에 무기력하게 1대5로 패하며 우승을 놓쳤다. 한-일전 연패는 13경기로 늘었다. 결승전은 최 감독 입장에서 입이 열 개라도 할 말이 없는 경기였다. 7이닝 1실점 호투를 펼친 일본 선발 투수 다카하시 히로토(주니치 드래건스) 앞에서 쩔쩔 맸다. 일본 야구와의 격차가 도드라졌다. 최 감독은 투수의 제구력이 양팀의 차이를 만드는 요소라고 진단했다.

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최 감독은 예상지 못한 선수들에게도 미안함을 전했다. "박정민 조동욱 김건우 김진욱 이로운 등이 국제대회 경쟁력이 있다는 걸 충분히 보여줬다"며 "또 많은 경기에 나서지 못했지만, 젊은 선수들이 도쿄돔 마인드에 오르면서 그런 경험이 내년 좋은 자양분이 될 것"이라고 했다.

일본 야구와의 격차를 몸소 확인한 대표팀은 귀국과 동시에 해산했다. 이젠 각자 소속팀으로 돌아가 2027시즌을 준비할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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