2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 김도영의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 김도영의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

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[김포공항=스포츠조선 이종서 기자] "후회가 남네요."

김도영(23·KIA 타이거즈)은 올 시즌 KBO리그 최고의 타자로 활약했다. 135경기에 출전한 그는 타율 3할8리 45홈런 118타점 OPS(장타율+출루율) 1.060을 기록했다. 홈런, 장타율(0.647) 1위의 성적이다.

올 시즌 그 어느 때보다 바쁜 시간을 보냈다. 3월 월드베이스볼클래식(WBC)을 한 뒤 정규시즌을 맞이했고, 9월에는 2026 아이치-나고야 아시안게임에 출전해 금메달을 품기도 했다. 소속팀 KIA가 정규시즌을 3위로 마치면서 준플레이오프와 플레이오프를 치렀고, 이를 마친 뒤에는 아시아프로야구챔피언십(APBC)까지 참가했다.

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지난 15일 막 내린 APBC에서 한국은 준우승으로 마쳤다. 3대회 연속 준우승의 성적. 동시에 일본을 상대로 13연패에 빠지기도 했다.

김도영은 이번 대회에서 타율 2할5푼(16타수 4안타) 1홈런 2타점을 기록했다. 대만전에서는 3-3으로 맞선 5회말 결승 솔로 홈런을 날리면서 '슈퍼스타'의 모습을 보여줬다.

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다만, 일본과의 결승전에서는 침묵을 이어오다 패색이 짙던 9회초 2루타를 치면서 자존심을 지킬 수 있었다.

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김도영은 "타석에서 차분하지 못했던 것 같기도 하고 그러면서 또 적극적이지도 않았던 것 같아서 후회가 남는다. 그래도 이렇게 성장하면 된다고 생각하고 있다"고 말했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김도영이 동료들과 이야기 나누며 웃고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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올해에만 160경기 가량을 소화했던 올 시즌. 김도영은 "다행히 체력적으로는 힘들다고 느낀 적은 없었다. 그 부분을 긍정적으로 생각하고 있다. 내년을 위해 잘 쉬고 운동하면서 준비를 잘해야 할 것 같다"고 이야기했다.

일본의 수준 높은 야구도 제대로 경험했다. 김도영은 "선수마다 결정구가 다 있었다고 생각한다. 확실히 일본투수들이 정교하고 구위도 좋다고 생각했다. 아직 많이 부족하다는 것을 느꼈다"라며 "확실히 기동력이 있다고 느꼈다. 긴장을 한시도 늦출 수 없고, 강하고 좋은 팀이라는 걸 많이 느꼈다"고 했다.

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특별히 기억에 남는 선수에 대한 질문이 나오자 김도영은 "정말 많았다. 투수도 다 검색하고 나이도 봤는데 그럴 때마다 더더욱 인상이 깊었다. 좋은 수준의 선수였다"고 했다.

일본 뿐 아니었다. 한국은 첫 경기였던 호주전에서 7대8로 패배했다. 대만을 상대로도 6대4로 진땀승을 거뒀다. 김도영은 "호주와 대만의 야구 수준이 많이 올라왔다고 느꼈다. 당연히 분발해야 한다고 생각했다. 나부터 어떻게든 조금 더 성장해 나가야겠다고 느꼈던 대회"라고 했다.

김도영은 "정말 길었던 시즌이었다. 우리도 지쳤듯 팬들도 많이 지쳤을 것이라고 생각한다. 올해 초부터 11월 중순까지 많이 응원해 주셔서 감사드린다. 가면 갈수록 야구팬이 많이 생긴다는 걸 느꼈다. 그만큼 우리도 잘해야겠다고 느꼈던 1년이었다. 감사하고 내년에 더 좋은 경기력을 보일 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

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김포공항=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com