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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 야구를 대표하는 투수 중 한 명인 미야기 히로야(오릭스 버펄로스)의 사연이 야구팬들의 가슴을 울리고 있다.

일본 매체 '디 앤스워'는 17일, 부친 토오루 '미야기 히로야 재단' 대표이사의 입을 통해 미야기의 사연을 공개했다. 토오루씨는 지난 8일 고향인 일본 오키나와에서 열린 'JOIN NOW 2026' 토크쇼에 참석해 어릴 적 생활고 등에 대해 이야기했다.

토오루씨는 현재 일본 야구계를 대표하는 투수로 성장한 아들에 대한 질문에 "정말 잘 자라주었다는 생각이 든다"며 "반대 입장에서 나라면 집을 나갔을지도 모른다. 그만큼 힘든 생활을 겪게 했다"라고 과거를 돌아봤다.

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토오루씨에 따르면, 미야기 가족의 가정 형편은 늘 빠듯했다. 지방자치단체에 내야 할 보험료를 제때 납부하지 못했을 정도. 그런 가운데 4살부터 야구를 시작한 미야기의 재능이 꽃피기 시작하면서, 경기 참가를 위한 원정 비용이 부담으로 다가왔다. 연간 원정 비용은 100만엔(약 838만원)에 육박했다. 부모는 아들을 뒷바라지하기 위해 투잡, 쓰리잡을 뛰었다.

야구 장비를 마련하는 것도 쉽지 않았다. 미국 출장길에 연식 야구용 글러브를 약 50달러에 사 왔고, 미야기는 이 글러브를 초등학교 고학년 때부터 중학교 3학년, 청소년 대표로 발탁될 때까지 사용했다. 팀 동료, 지인들에게 장비를 빌려쓰는 일도 잦았다고 한다.

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토오루씨는 "오래된 글러브라 공을 자주 받는 부위의 가죽이 자연스럽게 찢어지곤 했다"라고 말했다. 미야기는 어려운 환경에서도 꿈을 포기하지 않았다. 한번은 '가난한 삶이 야구에만 집중할 수 있게 해줬다'라고 아버지께 말했다고. "야구를 할 때 집중력은 정말 남달랐다. 절대 요령을 피우는 법이 없었다. 연습을 마치고 돌아오면 늘 녹초가 되어 있었다. 아주 어릴 때부터 야구를 정말 좋아했던 것 같다."

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미야기는 고난고등학교 시절 두 차례 고시엔 마운드에 올랐고, 2019년 프로 신인 드래프트에서 오릭스 1라운드 지명을 받았다. 프로 2년차인 2021년에는 선발 로테이션의 한 축을 꿰차며 13승을 거뒀고, 신인상까지 거머쥐었다. 2023년과 2026년 WBC에 참가하기도 했다. 그는 자신처럼 어려운 환경에서 야구의 꿈을 키우는 후배들을 돕기 위해 재단을 설립했다.

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미야기는 국내 야구팬들에게도 친숙한 얼굴이다. 지난 2019년 부산에서 열린 2019년 WBSC U-18 야구월드컵 한-일전에 등판해 공으로 한국 타자 이주형(키움)의 머리를 맞혔다. 미야기는 곧바로 모자를 벗어 사과의 뜻을 전했고, 이주형이 이를 '쿨하게' 받아줬다. 한일 무역 분쟁이 한창이던 시기에 벌어진 한-일 유망주들의 '남다른 스포츠맨십'은 전 세계적으로 화제가 됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com